आप विधायक अमानतुल्ला खान को चार दिन की पुलिस कस्टडी, एसीबी छापेमारी में 24 लाख रुपये और बिना लाइसेंस वाले दो हथियार जब्त, जानें मामला

Highlights दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में चार परिसरों पर छापेमारी की थी। जोगाबाई एक्सटेंशन निवासी कौशर इमाम सिद्दीकी के खिलाफ दर्ज किया गया है। अवैध भर्ती के खिलाफ एक ज्ञापन भी जारी किया था।

नई दिल्लीः दिल्ली राउज एवेन्यू की विशेष सीबीआई अदालत ने आप विधायक अमानतुल्ला खान से वक्फ बोर्ड के फंड के कथित हेराफेरी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए एसीबी को चार दिन की हिरासत में दे दिया। एसीबी की छापेमारी में 12 लाख रुपये की नकदी और हथियार बरामद हुए थे।

इस बीच भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने विधायक अमानतुल्ला खान के करीबी सहयोगी हामिद अली को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने शुक्रवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में चार परिसरों पर छापेमारी की थी और इसके अध्यक्ष खान को गिरफ्तार कर लिया था।

Delhi | A special CBI court at Rouse Avenue granted 4-day custody to ACB for questioning AAP MLA Amanatullah Khan in a corruption case related to alleged misappropriation of Waqf Board funds.



