मुंबई हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग ने 61 किलोग्राम सोना जब्त किया, 7 लोग गिरफ्तार

Highlights मुंबई हवाईअड्डे पर अलग-अलग अभियानों में 32 करोड़ रुपये का 61 किलोग्राम सोना जब्त किया गया मुंबई हवाईअड्डे पर सीमा शुल्क के इतिहास में एक दिन में यह सबसे बड़ी सोने की जब्ती इस मामले में सात यात्रियों, पांच पुरुषों और दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है

मुंबई: मुंबई एयरपोर्ट में कस्टम विभाग ने 62 किलोग्राम सोना जब्त किया है। दावा किया जा रहा है कि मुंबई हवाईअड्डे पर सीमा शुल्क के इतिहास में एक दिन में यह सबसे बड़ी सोने की जब्ती है। एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने यहां छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अलग-अलग अभियानों में 32 करोड़ रुपये का 61 किलोग्राम सोना जब्त किया है, जो एक दिन में हवाईअड्डे पर विभाग द्वारा जब्त की गई सर्वाधिक कीमत है। अधिकारी ने कहा कि कम से कम सात यात्रियों, पांच पुरुषों और दो महिलाओं को शुक्रवार को किए गए बरामदगी में गिरफ्तार किया गया था।

अधिकारी ने कहा कि पहले अभियान में, तंजानिया से लौट रहे चार भारतीयों के पास एक किलो सोने की छड़ें मिलीं, जिन्हें कई जेबों वाले विशेष रूप से डिजाइन किए गए बेल्ट में छुपाया गया था। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने यात्रियों द्वारा अपने धड़ पर पहनी गई बेल्ट से 28.17 करोड़ रुपये मूल्य की 53 किलोग्राम यूएई निर्मित सोने की छड़ें बरामद कीं।

अधिकारी ने बताया कि यात्रा के दौरान दोहा हवाईअड्डे पर एक सूडानी नागरिक ने यात्रियों को बेल्ट सौंपी। उन्होंने कहा कि चार यात्रियों को गिरफ्तार किया गया और एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसी तरह, सीमा शुल्क अधिकारियों ने दुबई से आए तीन यात्रियों से 3.88 करोड़ रुपये मूल्य का आठ किलोग्राम सोना जब्त किया।

Maharashtra | On 11th November, Mumbai Airport Customs seized 61 kg gold valued at Rs 32 crores and arrested seven passengers in two separate cases pic.twitter.com/uTCmbnhvgV