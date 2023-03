सचिन तेंदुलकर, आलिया भट्ट जैसी हस्तियों के नाम पर की 50 लाख की ठगी, दिल्ली पुलिस ने किया गिरोह का पर्दाफाश

Highlights दिल्ली पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश गिरोह बड़ी हस्तियों के नाम पर बैंकों से करता था ठगी एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर, अभिषेक बच्चन समेत कई अन्य हस्तियों के नाम पर गैंग ठगी करता था

नई दिल्ली: देश की राष्ट्रीय राजधानी पुलिस ने एक साइबर गिरोह का पर्दाफाश कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बताया जा रहा है कि ये गिरोह कई बॉलीवुड, क्रिकेट जगत की हस्तियों के नाम पर लाखों की ठगी करता था।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, एमएस धोनी, अभिषेक बच्चन, सोनम कपूर, सचिन तेंदुलकर, सैफ अली खान, रितिक रोशन, आलिया भट्ट, शिल्पा शेट्टी और अन्य हस्तियों की जानकारी का इस्तेमाल करके बैंकों से करीब 50 लाख रुपये से अधिक की ठगी की है। जानकारी के अनुसार, दिल्ली स्थित शाहदरा पुलिस ने शुक्रवार को गिरोह का भंडाफोड़ किया।

शाहदरा जिले की पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों ने बड़ी हस्तियों के नाम पर फर्जी तरीके के तमाम सरकारी कागजात बनाए थे। जिसमें पहचान पत्र, पैन कार्ड और आधार कार्ड शामिल हैं, इन कागजों के दम पर ही वह बैंकों से लाखों की ठगी किया करते थे।

Delhi Police has busted a gang of cheaters who duped banks of over Rs 50 lakh by fraudulently using details of celebrities like MS Dhoni, Abhishek Bachchan, Sonam Kapoor, Sachin Tendulkar, Saif Ali Khan, Hritik Roshan, Alia Bhatt, Shilpa Shetty & others: DCP Shahdara, Rohit Meena pic.twitter.com/8imauKnjB6