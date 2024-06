IND-W vs SA-W Second ODI Live Score: दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला किया है। भारत की ओर से अरुंधति रेड्डी अपना वनडे डेब्यू कर रही हैं। स्मृति मंधाना ने कैप सौंपी। भारत तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है।