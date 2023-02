Zimbabwe vs West Indies 2023: 33 साल का रिकॉर्ड टूटा, 336 रन की साझेदारी, ब्रेथवेट और तेगनारायण ने इतिहास रचा, देखें टॉप-5 लिस्ट

Highlights पहले विकेट के लिए 336 रन की साझेदारी की। जिम्बाब्वे के खिलाफ 6 विकेट पर 447 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। जिम्बाब्वे ने 3 विकेट पर 113 रन बना लिए है।

Zimbabwe vs West Indies 2023: बुलावायो स्पोर्ट्स क्लब पर जिम्बाब्वे के खिलाफ वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज कप्तान क्रेग ब्रैथवेट और तेगनारायण चंद्रपॉल ने इतिहास रच दिया। 33 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। इन दोनों खिलाड़ी ने पहले विकेट के लिए 336 रन की साझेदारी की।

सबसे बड़ी साझेदारीः

1ः क्रैग ब्रेथवेट-तेगनारायण चंद्रपॉल बनाम जिम्बाब्वे, 2023 - 336 रन

2ः गॉर्डन ग्रीनिज-डेसमंड हेन्स बनाम इंग्लैंड, 1990 - 298 रन

3ः गॉर्डन ग्रीनिज-डेसमंड हेन्स बनाम भारत, 1983 - 296 रन

4ः एड्रियन ग्रिफिथ-शेरविन कैंपबेल बनाम न्यूजीलैंड, 1999 - 276 रन

5ः क्रिस गेल-कीरन पॉवेल बनाम न्यूजीलैंड, 2012 - 254 रन।

वेस्टइंडीज ने पहले टेस्ट में जिम्बाब्वे के खिलाफ 6 विकेट पर 447 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। जवाब में जिम्बाब्वे ने 3 विकेट पर 113 रन बना लिए है। जिम्बाब्वे की टीम अभी भी 333 रन पीछे है। ब्रैथवेट ने चंद्रपॉल के साथ रिकॉर्ड ओपनिंग साझेदारी की। ब्रेथवेट ने 182 रन की पारी खेली।

चंद्रपॉल ने टेस्ट मैच में नाबाद 207 रन की पारी खेली। इस दौरान 16 चौके और 3 छक्के लगाए। साझेदारी तब टूटी, जब ब्रेथवेट बाएं हाथ के स्पिनर वेलिंगटन मसाकाद्जा के खिलाफ स्वीप के प्रयास में लेग बिफोर विकेट आउट हो गए। यह उनका 12वां टेस्ट शतक था।

इसने 1990 में सेंट जॉन्स में इंग्लैंड के खिलाफ गॉर्डन ग्रीनिज और डेसमंड हेन्स द्वारा बनाए गए 298 के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 26 साल के तेगनारायण वेस्ट इंडीज के पूर्व बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल के बेटे हैं और अब उन्होंने अपने तीसरे मैच में पहला टेस्ट शतक लगाया है।