ZIM vs SL: मदुशंका वनडे हैट्रिक लेने वाले आठवें श्रीलंकाई खिलाड़ी बने

ZIM vs SL: दिलशान मदुशंका शुक्रवार को हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच के दौरान एकदिवसीय हैट्रिक लेने वाले आठवें श्रीलंकाई गेंदबाज बन गए। दिलशान मदुशंका शुक्रवार को हरारे में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ मैच के दौरान वनडे हैट्रिक लेने वाले आठवें श्रीलंकाई गेंदबाज़ बन गए। आखिरी ओवर में 10 रन बचाते हुए, मदुशंका की हैट्रिक समय पर ली गई। बाएँ हाथ के इस तेज़ गेंदबाज़ ने 92 रन पर खेल रहे सिकंदर रज़ा को आउट किया और उसके बाद ब्रैड इवांस और नगारवा के विकेट लिए।

कुल मिलाकर, यह 11वीं बार है जब किसी श्रीलंकाई गेंदबाज़ ने वनडे हैट्रिक ली है, इससे पहले लसिथ मलिंगा और चमिंडा वास ने कई बार यह कारनामा किया है। मदुशंका ने 10 ओवर में 62 रन देकर चार विकेट लिए। आखिरी ओवर में उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत श्रीलंका ने ज़िम्बाब्वे को सात रनों से हरा दिया।

श्रीलंकाई गेंदबाजों की वनडे हैट्रिक

1) चामिंडा वास - बनाम जिम्बाब्वे (2001); बनाम बांग्लादेश (2003)

2) लसिथ मलिंगा - बनाम दक्षिण अफ्रीका (2007); बनाम केन्या (2011); बनाम ऑस्ट्रेलिया (2011)

3) फरवीज़ महारूफ - बनाम भारत (2010)

4) थिसारा परेरा - बनाम पाकिस्तान (2012)

5) वानिंदु हसरंगा - बनाम जिम्बाब्वे (2017)

6) शेहान मदुशंका - बनाम बांग्लादेश (2018)

7)महेश दीक्षाना - बनाम न्यूजीलैंड (2025)

8) दिलशान मदुशंका - बनाम जिम्बाब्वे (2025)



