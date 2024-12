ZIM vs AFG, 3rd T20I: अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2-1 से जीती T20I सीरीज, आखिरी मुकाबले में 5 विकेट से हराया

ZIM vs AFG, 3rd T20I: अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने शनिवार को मेजबान जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे और आखिरी टी20 मुकाबले में 5 विकेट से जीत दर्ज की। इसी के साथ मेहमान टीम ने तीन मैचों की टी20 सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर ली। हरारे में खेले गए तीसरे मैच में अफगानिस्तान को जीत के लिए 20 ओवर में 128 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे उसने 19.3 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस सीरीज में पहला मैच हारने के बाद अफगानिस्तान ने जोरदार वापसी की। दूसरे टी20 मैच में मेहमान टीम 50 रन से विजयी हुई थी।

द्विपक्षीय टी20 सीरीज के आखिरी मैच में अफगानिस्तान के लिए अजमतुल्लाह ओमरजई ने 37 गेंदों में 34 रन की पारी खेली। जबकि सीनियर प्लेयर मोहम्मद नबी ने 18 गेंदों में नाबाद 24 रन बनाए, जिससे टीम इस लक्ष्य को हासिल करने में सफल रही। गुलाबदीन नाइब ने भी टीम के लिए उपयोगी पारी खेली। उन्होंने विकेट संभालते हुए 22 गेंदों में 22 रन बनाए। बल्लेबाजी का शीर्षक्रम ढहने के बाद अजमतुल्लाह और नाइब ने पारी को संभालने का काम किया और नबी ने नाबाद रहते हुए गेम को फिनिश किया।

