'घर से उठवा लूंगी': युजवेंद्र चहल की कथित गर्लफ्रेंड आरजे महवश ने चिराग पासवान से मुलाकात के बाद ट्रोलर्स को धमकाया

आरजे महवश, जिनके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि वह क्रिकेटर युजवेंद्र चहल को डेट कर रही हैं, ने इंस्टाग्राम पर यह तस्वीर पोस्ट की, जिस पर कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। लेकिन असली चर्चा का विषय उनका कैप्शन था।

By रुस्तम राणा | Updated: August 22, 2025 14:48 IST2025-08-22T14:48:05+5:302025-08-22T14:48:05+5:30

नई दिल्ली: आरजे महवश, जो अक्सर अपनी बेबाक पोस्ट्स के लिए सुर्खियों में रहती हैं, एक बार फिर ऑनलाइन ध्यान खींच रही हैं। इस बार, चर्चा तब शुरू हुई जब उन्होंने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ एक तस्वीर शेयर की। महवश, जिनके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि वह क्रिकेटर युजवेंद्र चहल को डेट कर रही हैं, ने इंस्टाग्राम पर यह तस्वीर पोस्ट की, जिस पर कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। लेकिन असली चर्चा का विषय उनका कैप्शन था।

फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "बस अब करी न किसी ने बदतमीजी, घर से उठवा लूंगी😂😂😂🤣🤣" और उसके बाद कई हंसी वाले इमोजी भी शेयर किए। यह कैप्शन, जो स्पष्ट रूप से मज़ाक में लिखा गया था। हालाँकि, महवश की लोकप्रियता और उनकी ऑनलाइन उपस्थिति की लगातार निगरानी को देखते हुए, यह कैप्शन तुरंत वायरल हो गया। उनके कुछ फ़ॉलोअर्स ने इस पर हँसते हुए उनके हास्य की प्रशंसा की।


महवश ने भी यही पोस्ट अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की और लिखा, "अब मुंह मत चला देना मुझसे कोई।" महवश, जिनके बारे में भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल को डेट करने की अफवाह है, अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रहती हैं। चाहे वह उनके बोल्ड वीडियो हों, मजाकिया पोस्ट हों या बेबाक विचार, उन्होंने अपनी बात कहने में कभी संकोच न करने के लिए एक प्रतिष्ठा बनाई है।

