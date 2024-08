युजवेंद्र चहल ने 10 ओवर में 14 रन देकर पांच विकेट झटके, नार्थम्पटनशर को दिलाई शानदार जीत

Highlights युजवेंद्र चहल ने नार्थम्पटनशर के लिए शानदार पदार्पण किया 10 ओवर में 14 रन देकर पांच विकेट झटके प्रतिद्वंद्वी टीम 35.1 ओवर में 82 रन पर सिमट गई

Yuzvendra Chahal: भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने नार्थम्पटनशर के लिए शानदार पदार्पण करते हुए बुधवार को वनडे कप में पूर्व काउंटी टीम केंट स्पिटफायर्स पर मिली नौ विकेट की जीत के दौरान पांच विकेट झटके। चहल के नार्थम्पटनशर के साथ करार की घोषणा उनके पदार्पण से महज एक घंटे पहले की गई। भारत के लिए टी20 विश्व कप के विजयी अभियान में भूमिका निभाने वाले चहल ने केंट के बल्लेबाजी लाइन अप को झकझोर दिया और अपने 10 ओवर में 14 रन देकर पांच विकेट झटके जिससे प्रतिद्वंद्वी टीम 35.1 ओवर में 82 रन पर सिमट गई।

A magnificent Northamptonshire debut from the Indian leg-spinner Yuzvendra Chahal: 10-5-14-5



Remember, In his last eight overs his figures were 8-5-4-5



Yuzi You Freaking Legend 💥pic.twitter.com/1vHYKdRx0B