Yuzvendra Chahal Northamptonshire 2024: दूसरे मैच में 'पंच', प्रथम श्रेणी में 9वीं झटके 05 विकेट, इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में लीसेस्टरशर पर 09 विकेट से जीत

Highlights Yuzvendra Chahal Northamptonshire 2024: दूसरी पारी में 134 रन पर 05 विकेट लिये। Yuzvendra Chahal Northamptonshire 2024: प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 9वीं बार 05 विकेट लिये। Yuzvendra Chahal Northamptonshire 2024: लीसेस्टरशर पर 09 विकेट से जीत दर्ज की।

Yuzvendra Chahal Northamptonshire 2024: भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने लगातार दूसरे मैच में पांच विकेट चटकाए जिससे नॉर्थम्पटनशर ने इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में लीसेस्टरशर पर नौ विकेट से जीत दर्ज की। पहली पारी में 82 रन पर चार विकेट लेने वाले चहल ने दूसरी पारी में 134 रन पर पांच विकेट लिये। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने नौवीं बार पांच विकेट लिये।नॉर्थम्पटनशर ने गुरुवार को यहां काउंटी मैच में लीसेस्टरशर की दूसरी पारी को 316 रन पर समेट दिया।

#YuzvendraChahal @yuzi_chahal shines again with five-wicket haul as @NorthantsCCC defeat Leicestershire https://t.co/VtECVaw9hD

नॉर्थम्पटनशर को इसके बाद जीत के लिए 137 रन की जरूरत थी और टीम ने 30.3 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर इसे हासिल कर लिया। कप्तान ल्यूक प्रॉक्टर (नाबाद 68) और जॉर्ज बार्टलेट (नाबाद 54) को लक्ष्य का पीछा करने में कोई परेशानी नहीं हुई।

YUZVENDRA CHAHAL has taken 18 wickets from the last 2 matches in County Cricket 🤯👌 pic.twitter.com/uTKjkh9jOQ