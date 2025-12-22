Highlights युजवेंद्र चहल ने माता-पिता को BMW कार गिफ्ट की, कार देख भावुक हुए, देखें वायरल वीडियो

Yuzvendra Chahal: टीम इंडिया के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल आमतौर पर अपनी घातक गेंदबाज़ी को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी निजी ज़िंदगी है। चहल ने अपने माता-पिता को खास तोहफा देते हुए लग्ज़री कार BMW Z4 M40i गिफ्ट की है। इस खुशी के पल को चहल ने सोशल मीडिया पर भी साझा किया, जहां उन्होंने अपने माता-पिता के प्रति प्यार और आभार जताया। उनका कहना है कि उनके क्रिकेट करियर की मजबूत नींव परिवार ने ही रखी है। नई कार के घर पहुंचते ही परिवार ने मिलकर उसका स्वागत किया, जो चहल के लिए बेहद भावुक और यादगार पल बन गया।