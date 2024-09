WATCH VIDEO: प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 100 विकेट, मैडसेन, डोनाल्ड, चैपल, थॉमसन और मॉर्ले को किया आउट, देखें वीडियो

Highlights काउंटी क्रिकेट का यह सत्र शानदार रहा है। वेन मैडसेन, एन्यूरिन डोनाल्ड, जैक चैपल, एलेक्स थॉमसन और जैक मॉर्ले के विकेट चटकाये। पृथ्वी साव का इस काउंटी सत्र में खराब प्रदर्शन जारी है।

yuzvendra chahal: भारत के अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने इंग्लिश काउंटी चैम्पियनशिप के डिवीजन दो मैच में डर्बीशर के खिलाफ नॉर्थम्पटनशर के लिए 45 रन देकर पांच विकेट लिए। भारत के सीमित ओवर प्रारूप के विशेषज्ञ गेंदबाज ने इस दौरान प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 100 विकेट पूरे किये। चहल ने तीसरी बार प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पांच विकेट चटकाये हैं। चहल के लिए काउंटी क्रिकेट का यह सत्र शानदार रहा है। इस लेग स्पिनर ने पिछले महीने वन डे कप में केंट के खिलाफ 14 रन देकर पांच विकेट लिये थे।

61.3 | Five for Chahal and Derbyshire all out! 🖐️



Chahal bowls Morley first ball to pick up his third first-class five-wicket haul. 🔥



Derbyshire 165 all out, 54 behind our first innings score. pic.twitter.com/BW7vJHZWje