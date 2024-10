Yusuf Pathan, Legends League Cricket 2024 Final: लीजेंड्स क्रिकेट लीग 2024 में भारत के पूर्व ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने छक्कों की बरसात कर दी। यूसुफ पठान फिलहाल राजनीति में एंट्री कर चुके हैं और सांसद हैं, मगर बीती रात उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी जिसने भी देखती वो उनका दीवाना बन गया। युसूफ पठान ने कोणार्क सूर्या ओडिशा की तरफ से खेलते हुए फाइनल में 38 गेंदों पर 85 रन बनाए। साउदर्न सुपर स्टार्स के 165 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोणार्क ने 14.1 ओवर में सिर्फ 91 रन पर 6 विकेट गंवा दिए। इसके बाद यूसुफ पठान ने टीम को जीत के काफी करीब ला दिया और वो रन आउट हो गए, मगर ये मैच टाई हो गया और सुपर ओवर में चला गया। सुपर ओवर में साउदर्न सुपर स्टार्स के बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल की गजब के चौके-छक्के लगाये और मैच जीत लिया।

In the end, Yusuf Pathan's masterful 38-ball 85 didn't prove enough to take Konark Suryas to the LLC title.