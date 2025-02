Wriddhiman Saha Retires: रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास, अपने आखिरी मैच में शून्य पर हुए आउट

Highlights साहा ने 2010 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया उन्होंने भारत के लिए 40 टेस्ट और नौ वनडे मैच खेले नका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ था

Wriddhiman Saha Retires News: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने शनिवार को चल रहे रणजी ट्रॉफी मैचों के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। रिद्धिमान साहा ने रणजी ट्रॉफी में पंजाब के खिलाफ अपना अंतिम मैच खेला, जहां वे शून्य पर आउट हो गए। हालांकि, बंगाल ने यह मैच पारी और 13 रन से जीत लिया। मैच के दौरान साहा को गार्ड ऑफ ऑनर देकर क्रिकेट से विदाई दी गई।

सोशल मीडिया पर एक भावपूर्ण नोट में साहा ने अपने क्रिकेट के सफर को याद किया और उस खेल के प्रति आभार व्यक्त किया जिसने उनके जीवन को आकार दिया। उन्होंने अपने करियर के उतार-चढ़ाव को स्वीकार किया और कहा कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। अब वह अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने और एक नया अध्याय शुरू करने के लिए उत्सुक हैं।

साहा ने अपने माता-पिता, भाई, पत्नी (रोमी), बच्चों (अन्वी और अन्वय) और ससुराल वालों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय टीम, बंगाल, त्रिपुरा और आईपीएल फ्रेंचाइजी जैसे केकेआर, सीएसके, पंजाब किंग्स, एसआरएच और गुजरात टाइटन्स सहित विभिन्न टीमों के अपने कोच, सलाहकार, टीम के साथियों और कर्मचारियों की भी सराहना की। उन्होंने अपने बचपन के कोच जयंत भौमिक को उनकी क्षमता को जल्दी पहचानने के लिए विशेष धन्यवाद दिया।

MBFT wants to congratulate Wriddhiman Saha on a fantastic career for Club, State and Country and we would like to wish him a Happy Retirement.



Do You Know? Wriddhiman Saha still holds the world record of the Fastest T20 century when he scored 102 runs of just 20 deliveries (14… pic.twitter.com/yOmFjBVIJa