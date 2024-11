Wriddhiman Saha to retire cricket: 49 अंतरराष्ट्रीय मैच, 1394 रन, 3 शतक और 6 अर्धशतक, रणजी ट्रॉफी के बाद नहीं खेलेंगे रिद्धिमान साहा

Highlights Wriddhiman Saha to retire cricket 2024: प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 138 मैच खेलते हुए 7013 रन बनाए। Wriddhiman Saha to retire cricket 2024: 14 शतक और 43 अर्धशतक पूरे किए। Wriddhiman Saha to retire cricket 2024: टी20 मैच में 255 मैच खेले।

Wriddhiman Saha to retire cricket 2024: भारत के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने रविवार देर रात क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करते हुए कहा कि मौजूदा रणजी ट्रॉफी सीजन उनका आखिरी सीजन होगा। बंगाल के 40 वर्षीय विकेटकीपर ने 2014 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण के बाद से 40 टेस्ट और नौ एकदिवसीय मैच खेले हैं। इस दौरान 1394 रन बनाए। साहा ने 3 शतक और 6 अर्धशतक पूरे किए। टेस्ट में 117 रन उच्चतम स्कोर और वनडे में 16 रन उच्चतम स्कोर है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 138 मैच खेलते हुए 7013 रन बनाए। 14 शतक पूरे किए।

After a cherished journey in cricket, this season will be my last. I’m honored to represent Bengal one final time, playing only in the Ranji Trophy before I retire. Let’s make this season one to remember! pic.twitter.com/sGElgZuqfP