WPL Auction 2024 Updates: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला, इन दो भारतीय खिलाड़ी ने तोड़े रिकॉर्ड, 3.3 करोड़ में बिके, बेस प्राइस 10 लाख, डब्ल्यूपीएल में खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश, देखें लिस्ट

Highlights कुल 60 खिलाड़ियों को रिटेन किया है जिनमें 21 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की नीलामी में दो करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया। काशवी का ‘बेस प्राइस’ (आधार मूल्य) 10 लाख रुपये का था।

WPL Auction 2024 Updates: महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की नीलामी हो रही है। कई नए खिलाड़ी पर पैसों की बारिश हो रही है। नीलामी में कुुल 165 खिलाड़ी शामिल हैं। डब्ल्यूपीएल का दूसरा संस्करण अगले साल फरवरी मार्च में आयोजित किया जाएगा। इन 165 खिलाड़ियों में 104 खिलाड़ी भारत की और 61 खिलाड़ी विदेशों की हैं।

Kashvee Gautam beats Vrinda Dinesh to become the most expensive uncapped player in #WPL. She heads to Gujarat Giants for #WPL2024. #WPLAuctionpic.twitter.com/FwNKEKaBx5 — Sportstar (@sportstarweb) December 9, 2023

सभी पांच टीमों दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात जायंट्स, यूपी वारियर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कुल 60 खिलाड़ियों को रिटेन किया है जिनमें 21 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। गुजरात जायंट्स ने पंजाब की तेज गेंदबाज काशवी गौतम को शनिवार को यहां महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की नीलामी में दो करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया।

Remaining purse and slots after 1st round of WPL 2024 Auction-



DC - Rs. 15 lakh | Slot: 1

GG - Rs. 2.35 crore | Slots: 5

MI - Rs. 65 lakh | Slots: 2

RCB - Rs. 2.05 crore | Slots: 4

UPW - Rs. 2.20 crore | Slots: 1#WPL2024 | #TATAWPL



Live Updates 👇 https://t.co/JELmyHXFAj — Sportstar (@sportstarweb) December 9, 2023

काशवी का ‘बेस प्राइस’ (आधार मूल्य) 10 लाख रुपये का था। गुजरात जायंट्स और यूपी वारियर्स दोनों ने उनके लिए बोली लगायी। लेकिन गुजरात की टीम डब्ल्यूपीएल के दूसरे चरण के लिए उनकी सेवायें लेने के लिए बोली जीतने में सफल रही।

एक और ‘अनकैप्ड’ (जिसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला हो) भारतीय क्रिकेटर कर्नाटक की 22 वर्षीय वृंदा दिनेश के लिए बड़ी बोली लगी जिन्हें यूपी वारियर्स ने 1.3 करोड़ रुपये में खरीदा। वृंदा और काशवी दोनों ही हाल में भारत ए के लिए इंग्लैंड ए के खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला में खेली थीं।

Excitement all around for a 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗖 occasion 😃👌#TeamIndia are geared up for #TATAWPLAuction happening tomorrow 💪 pic.twitter.com/xTu3aTjcV1 — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) December 8, 2023

🚨 NEWS 🚨



BCCI announces esteemed Committee Members for Women's Premier League.



Details 🔽 #TATAWPLhttps://t.co/xqudYTf7O1 — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) December 7, 2023

नीलामी के शुरुआती चरण में आस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों के लिए ऊंची बोलियां लगी जिसमें आल राउंडर अनाबेल सदरलैंड को दिल्ली कैपिटल्स ने दो करोड़ रुपये में खरीदा। इसके बाद गुजरात की टीम ने बल्लेबाज फोएबे लिचफील्ड को एक करोड़ रुपये में टीम में शामिल किया।

गुजरात जायंट्स ने इस साल मार्च में खेले गए शुरुआती चरण के बाद 22 साल की सरदलैंड को रिलीज कर दिया था। उनके लिए गत चैम्पियन मुंबई इंडियंस ने भी बोली लगायी लेकिन फिर वह पीछे हट गये और अंत में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें खरीद लिया। दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल को मुंबई इंडियंस ने 1.20 करोड़ रुपये में टीम में शामिल किया जो उनके ‘बेस प्राइस’ से तीन गुना था।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने नीलामी के शुरु में आस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वारेहैम को 40 लाख रूपये में खरीदा। उन्होंने इंग्लैंड की केट क्रास को 30 लाख रुपये और 37 साल की भारतीय स्पिनर एकता बिष्ट को ‘बेस प्राइस’ से दुगनी कीमत पर 60 लाख रुपये में टीम में शामिल किया।