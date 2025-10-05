दुनिया के टॉप फील्डर, अहमदाबाद में प्लेयर ऑफ द मैच और टीम से बाहर?, रविंद्र जडेजा को लेकर अजित अगरकर और कोच गौतम गंभीर क्या सोच रहे

अगरकर ने यह भी कहा कि तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा वनडे टीम में जगह बनाने के बहुत करीब हैं लेकिन अभी शीर्षक्रम तय है।

दुनिया के टॉप फील्डर, अहमदाबाद में प्लेयर ऑफ द मैच और टीम से बाहर?, रविंद्र जडेजा को लेकर अजित अगरकर और कोच गौतम गंभीर क्या सोच रहे

टीम में जगह के लिये स्पर्धा तो होगी ही । वह रणनीति का हिस्सा है । सभी को पता है कि वह कितना अहम है ।

अहमदाबादः चयन समिति के प्रमुख अजित अगरकर ने शनिवार को कहा कि स्पिन गेंदबाजी हरफनमौला रविंद्र जडेजा भले ही आस्ट्रेलिया दौरे के लिये टीम में नहीं हैं लेकिन वनडे प्रारूप में भारत की रणनीति का हिस्सा हैं । चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत के लिये विजयी रन बनाने वाले जडेजा को आस्ट्रेलिया के हालात को ध्यान में रखते हुए तीन मैचों की वनडे श्रृंखला की टीम में जगह नहीं मिली है । अगरकर ने भारतीय टीम की घोषणा के बाद मीडिया से कहा ,‘‘ आस्ट्रेलिया में दो स्पिनर ले जाना संभव नहीं है लेकिन वह रणनीति का हिस्सा है । टीम में जगह के लिये स्पर्धा तो होगी ही ।’’

उन्होंने कहा ,‘‘ वह चैम्पियंस ट्रॉफी टीम में था क्योंकि हमें वहां के हालात में अतिरिक्त स्पिनर चाहिये था । लेकिन यहां एक ही स्पिनर की जरूरत है ताकि टीम में संतुलन रहे ।’’ अगरकर ने कहा ,‘‘टीम में वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव भी हैं और उससे ज्यादा की आस्ट्रेलिया में जरूरत नहीं है । वह लेकिन रणनीति का हिस्सा है चूंकि बल्लेबाज, गेंदबाज और फील्डर के रूप में वह काफी उपयोगी है ।’’

उन्होंने बताया कि एशिया कप फाइनल से पहले चोटिल हुए हार्दिक पंड्या रिहैबिलिटेशन शुरू करायेंगे । उन्होंने कहा ,‘‘ वह आस्ट्रेलिया दौरे के लिये फिट नहीं है । हमें समय के साथ पता चलेगा कि वह कितने अर्से तक बाहर रहेगा । वह सीओई (उत्कृष्टता केंद्र) जाकर रिहैब शुरू करेगा, उसके बाद ही पता चल सकेगा ।’’

अगरकर ने यह भी कहा कि तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा वनडे टीम में जगह बनाने के बहुत करीब हैं लेकिन अभी शीर्षक्रम तय है । उन्होंने कहा ,‘‘ रोहित और शुभमन पारी की शुरूआत करेंगे । फिर यशस्वी जायसवाल भी है । लोग भूल जाते हैं कि वह कितना उम्दा खिलाड़ी है । तिलक भी काफी करीब है । हमें 15 खिलाड़ी ही ले जाने हैं क्योंकि तीन मैचों की ही श्रृंखला है ।

टेस्ट श्रृंखला नहीं है जिसमें कुछ खिलाड़ी अतिरिक्त भी जा सकते हैं ।’’ अगरकर ने कहा कि जसप्रीत बुमराह ही नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज के कार्यभार प्रबंधन का भी ध्यान रखा जायेगा । बुमराह को आस्ट्रेलिया में वनडे श्रृंखला में आराम दिया गया है । उन्होंने कहा ,‘‘ एक रणनीति हमेशा होती है । जब भी उसे ब्रेक दिया जा सकता है, हम देंगे क्योंकि हम सभी को पता है कि वह कितना अहम है ।

हमें यह भी देखना है कि टीम के हित में क्या है । जब उसकी जरूरत होगी तो वह हमेशा उपलब्ध है । हमें उसके ही नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज के कार्यभार प्रबंधन का भी ध्यान रखना है ।’’ ध्रुव जुरेल को पहली बार वनडे टीम में मौका मिला है, अगरकर ने कहा कि विशेष जगहों के लिये सही खिलाड़ी चुनने की बात है । उन्होंने कहा ,‘‘ संजू सैमसन शीर्षक्रम में बल्लेबाजी करता है ।

उसने तीसरे नंबर पर शतक लगाया है । जुरेल निचले क्रम पर उतरता है । केएल राहुल भी शीर्षक्रम का बल्लेबाज है । आपने देखा ही है कि जुरेल कितना शानदार खिलाड़ी है । शीर्षक्रम पर अभी जगह नहीं है तो हम ऐसे खिलाड़ी देख रहे हैं जो उन जगहों को भर सके ।’’ अगरकर ने यह भी कहा कि खाली होने पर भारतीय खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट खेलना होगा । उन्होंने कहा ,‘‘ हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जब भी किसी के पास मौका है तो उसे घरेलू क्रिकेट खेलना ही होगा ।’’ 

