Women’s T20 World Cup 2024: बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड को हराया, 10 साल में पहली जीत दर्ज की

Women’s T20 World Cup 2024: बांग्लादेश ने गुरुवार को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में पदार्पण कर रही स्कॉटलैंड को 16 रन से हराकर 10 साल में अपना पहला महिला टी20 विश्व कप मैच जीता। महिला टी20 विश्व कप में बांग्लादेश ने आखिरी मैच 2014 में जीता था, जो टूर्नामेंट में उनका पहला प्रदर्शन भी था, जब उन्होंने नौवें स्थान के प्ले-ऑफ में आयरलैंड को हराया था।

कप्तान निगार सुल्ताना जोटी ने टॉस जीता और स्कॉट्स को पहले गेंदबाजी करने के लिए कहा। पावरप्ले में अच्छी शुरुआत के बाद, कैथरीन ब्रायस की अगुवाई वाली टीम ने अपना पहला विकेट लिया, जब स्कॉटिश कप्तान ने मुर्शिदा खातून को आउट किया। इसके बाद, सलामी बल्लेबाज शाति रानी (32 गेंदों पर 29 रन) और शोभना मोस्टरी (38 गेंदों पर 36 रन) ने दूसरे विकेट के लिए 42 रन की साझेदारी की।

बांग्लादेश ने अपनी पारी के अंत में 120 रनों का लक्ष्य रखा, जिसमें सास्किया होर्ले ने अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (3/13) दर्ज किए। फहीमा खातून ने तीसरे ओवर में होर्ले को आउट करने के लिए जल्दी शुरुआत की, जिसके बाद मारुफा अख्तर ने कैथरीन का विकेट लिया।

स्कॉटलैंड की बल्लेबाजी क्रम में सारा ब्राइस सबसे अच्छी रहीं, जो 52 गेंदों पर 49 रन बनाकर नाबाद रहीं। हालांकि, विकेटकीपर का योगदान बेकार गया क्योंकि दूसरे छोर पर विकेट तेजी से गिरते रहे। रितु मोनी (2/15) को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

