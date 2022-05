Women's T20 Challenge 2022: महिला टी20 चैलेंज में सर्वोच्च स्कोर, सुपरनोवाज ने गत चैंपियन ट्रेलब्लेजर्स को 49 रन से हराया, पूजा वस्त्राकर का 'चौका'

Highlights हरलीन देयोल ने 35 और डिएंड्रा डोटिन ने 32 रन की पारी खेली। आखिरी दो ओवर में हालांकि टीम ने आठ रन के भीतर नाटकीय ढंग से पांच विकेट गंवा दिये। हेली मैथ्यूज ने ट्रेलब्लेजर्स के लिये 29 रन देकर तीन विकेट चटकाये, जबकि सलमा खातून ने 30 रन देकर दो विकेट लिये।

Women's T20 Challenge 2022: महिला टी20 चैलेंज में सर्वोच्च स्कोर बनाते हुए सुपरनोवाज ने गत चैंपियन ट्रेलब्लेजर्स को 49 रन से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया। सुपरनोवाज की पूजा वस्त्राकर ने 4 ओवर में 12 रन देकर 4 विकेट झटके। ट्रेलब्लेजर्स की टीम 114 रन ही बना सकी।

ट्रेलब्लेजर्स कप्तान स्मृति मंधाना ने सबसे अधिक 23 गेंद में 34 रन बनाए। जेमिमा रोड्रिग्स ने 24 रन की पारी खेली। सुपरनोवाज ने पहले मैच में 20 ओवर में 163 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया और 29 गेंद में 37 रन बनाये।

Supernovas wins the first match of #My11CircleWT20C . 2 important points in bag.