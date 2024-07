Women’s Asia Cup final, India vs Sri Lanka live: कौन मारेगा बाजी, भारत के 8वें एशिया कप खिताब की राह में श्रीलंका!, जानें लाइव अपडेट

Highlights Women’s Asia Cup final, India vs Sri Lanka live update: भारत ने 4 मैच खेलकर 4 में बाजी मारी है। Women’s Asia Cup final, India vs Sri Lanka live update: श्रीलंका टीम भी अजेय है और 4 मैच जीतकर भारत के सामने है। Women’s Asia Cup final, India vs Sri Lanka live update: हरमनप्रीत के सामने मेजबान टीम है।

Women’s Asia Cup final, India vs Sri Lanka live update: आईसीसी टी20 विश्व कप से पहले भारतीय महिला टीम और श्रीलंका टीम के बीच आज फाइनल खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका रविवार को दांबुला में महिला एशिया कप 2024 के फाइनल में एक-दूसरे से भिड़ेंगे। भारत की नज़र अपने आठवें खिताब पर है, जबकि श्रीलंका पहली एशिया कप ट्रॉफी की जुगत में है। महिलाओं ने पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश पर 10 विकेट की शानदार जीत के साथ अपना अजेय क्रम जारी रखा। भारत ने पूरे टूर्नामेंट में चार मैचों में चार जीत के साथ प्रभावशाली प्रदर्शन किया है और श्रीलंका के खिलाफ पिछले पांच टी20 मैचों में से चार में जीत हासिल की है। चमारी अथापथु की श्रीलंकाई टीम भी घरेलू टूर्नामेंट में अजेय है, लेकिन फाइनल में भारतीय चुनौती से पार पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ करना होगा।

𝗨𝗺𝗮 𝗖𝗵𝗲𝘁𝗿𝘆: 𝗧𝗵𝗲 𝗝𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲𝘆



The hardships, the perseverance and belief to play for #TeamIndia 🇮🇳



On the wicket-keeper batter's birthday, watch her inspiring journey from Bokakhat 👌 - By @mihirlee_58



Full Feature 🎥🔽 #WomensAsiaCup2024

https://t.co/YgoKzeRMbupic.twitter.com/ZLfja0NwSz — BCCI Women (@BCCIWomen) July 27, 2024

Admiration of hard-work and putting plans to perfection 🤗 #TeamIndia Bowling Coach Aavishkar Salvi is impressed and how with Renuka Singh Thakur's Player of the Match performance 👌👌 - By @mihirlee_58#INDvBAN | #WomensAsiaCup2024 | #ACC | #SemiFinalpic.twitter.com/IeHZO5mwOM — BCCI Women (@BCCIWomen) July 26, 2024

INDW Vs SLW final Asia Cup 2024 live update streaming women’s T20 When where watch TV and online: टीम इस प्रकार है-

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेट कीपर), उमा छेत्री (विकेट कीपर), पूजा वस्त्रकार, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, दयालन हेमलता, आशा शोभना, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, सजाना सजीवन।

श्रीलंका: चमारी अटापट्टू (कप्तान), अनुष्का संजीवनी, हर्षिता समरविक्रमा, हासिनी परेरा, अमा कंचना, उदेशिका प्रबोदानी, विशमी गुणरथने, काव्या कविंदी, इनोशी प्रियदर्शनी, सुगंधिका कुमारी, अचिनी कुलसूर्या, कवीशा दिलहारी, नीलाक्षी डी सिल्वा, सचिनी निसानसाला, शशिनी गिम्हानी।

India's women cricketers continue their global domination.



Congratulations for the superb win against Bangladesh in the semi final. Your talent, teamwork and commitment are exemplary. Best wishes for the final. #WomensAsiaCup2024pic.twitter.com/lejg80QLbX — Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) July 26, 2024

INDW Vs SLW final Asia Cup 2024 live update streaming women’s T20 When where watch TV and online: IND-W बनाम SL-W मैच विवरण-

महिला एशिया कप 2024 फाइनल स्थान: रंगिरी दांबुला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, दांबुला

दिनांक और समय: शनिवार, 27 जुलाई, अपराह्न 3:00 बजे IST

लाइव स्ट्रीमिंग विवरणः भारतीय क्रिकेट प्रशंसक स्टार स्पोर्ट्स 3 चैनल पर सीधा प्रसारण का आनंद ले सकते हैं। भारतीय उपयोगकर्ता गेम को डिज़्नी+हॉटस्टार स्ट्रीमिंग ऐप और वेबसाइट पर ऑनलाइन भी देख सकते हैं। प्रशंसक हॉटस्टार एप्लिकेशन (केवल मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए) पर महिला एशिया कप 2024 फाइनल मैच की मुफ्त स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं।

भारत ने लगातार नौवीं बार फाइनल में जगह बनाई है और रविवार के शिखर मुकाबले में एक बार फिर प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगा। श्रीलंका रास्ते में खड़ा है। टूर्नामेंट की दो सर्वश्रेष्ठ टीमों के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। श्रीलंका को मेजबान का भी फायदा मिलेगा। टी20ई में भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन फाइनल में आंकड़े शायद ही मायने रखते हो।