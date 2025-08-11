WI vs PAK 2nd ODI: वेस्टइंडीज ने लिया बदला, पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, सीरीज 1-1 से बराबर, रोस्टन चेज धमाका, 47 और 49 रन

Highlights WI vs PAK Live Score, 2nd ODI: पाकिस्तान को 37 ओवरों में 7 विकेट पर 171 रन पर रोक दिया था। WI vs PAK Live Score, 2nd ODI: अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब ने पावरप्ले में बीच-बीच में बाउंड्री लगाई। WI vs PAK Live Score, 2nd ODI: अंतिम ओवरों में संयमित पारी ने उन्हें दो ओवर शेष रहते जीत दिला दी।

WI vs PAK Live Score, 2nd ODI: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच दूसरा वनडे मैच त्रिनिदाद के तारूबा स्थित ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला गया। विंडीज ने अपने मध्यक्रम के दम पर शानदार प्रदर्शन करते हुए एक आसान लक्ष्य हासिल किया। बारिश से प्रभावित मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 37 ओवर में 7 विकेट पर 171 रन बनाए, जवाब में इंडीज की टीम 33.2 ओवर में 5 विकेट पर 184 रन बनाकर 5 विकेट से जीत हासिल की। वेस्टइंडीज़ के लिए शाई होप, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज़ और अंत में जस्टिन ग्रीव्स से कुछ उपयोगी योगदान मिला जिससे टीम जीत की ओर बढ़ सकी।

वेस्टइंडीज़ ने 5 विकेट पर 184 रन (चेज़ 49*, रदरफोर्ड 45, मोहम्मद नवाज़ 2-17), पाकिस्तान 7 विकेट पर 171 रन (हसन नवाज़ 36*, तलत 31, सील्स 3-23) से 5 विकेट से हराया।

West Indies prevail on a wet Trinidad night to send the #WIvPAK ODI series to a decider 👏



Scorecard 📲 https://t.co/pQ8yHnsXO3pic.twitter.com/UL72ximoMV — ICC (@ICC) August 11, 2025

इसी वजह से मेज़बान टीम की जीत पक्की हो गई। पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ों ने शुरुआत में ही दो विकेट चटका दिए, और फिर पिच स्पिन के लिए काफ़ी मददगार हो रही थी, लेकिन वेस्टइंडीज़ ने पलटवार करते हुए सीरीज़ को 1-1 से बराबरी पर बनाए रखा। रोस्टन चेज को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। 47 गेंद में 49 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल हैं।

वेस्टइंडीज़ ने पाकिस्तान के स्पिनरों और मौसम की मार को मात देते हुए पाँच विकेट से जीत हासिल की और सीरीज़ 1-1 से बराबर कर ली। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए, शेरफेन रदरफोर्ड की तूफानी पारी और रोस्टन चेज़ की अंतिम ओवरों में संयमित पारी ने उन्हें दो ओवर शेष रहते जीत दिला दी।

जेडन सील्स के शानदार तेज़ गेंदबाज़ी प्रदर्शन ने पाकिस्तान को 37 ओवरों में 7 विकेट पर 171 रन पर रोक दिया था, जिससे उनका काम और भी मुश्किल हो गया था। पहली पारी में कई बार बारिश के कारण हुई देरी के कारण लक्ष्य थोड़ा ज़्यादा था। अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब ने पावरप्ले में बीच-बीच में बाउंड्री लगाई, लेकिन बीच-बीच में डॉट बॉल भी फेंकी।