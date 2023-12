WI vs ENG: कुरेन की शानदार गेंदबाजी, 7 ओवर, 33 रन और 3 विकेट, प्लेयर ऑफ द मैच, सीरीज 1-1 से बराबर, 9 दिसंबर को निर्णायक मुकाबला

Highlights प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया। कुरेन ने 7 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट निकाले। तीसरा और निर्णायक मुकाबला 9 दिसंबर को खेला जाएगा।

WI vs ENG: इंग्लैंड के हरफनमौला सैम कुरेन ने शानदार प्रदर्शन किया। इंग्लैंड ने दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। तीसरा और निर्णायक मुकाबला 9 दिसंबर को खेला जाएगा। कुरेन ने 7 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट निकाले। प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया।

A clinical performance from England as they level their ODI series against the West Indies at 1-1 following a comprehensive victory in Antigua 🙌#WIvENG 📝: https://t.co/y3t5ImgiFhpic.twitter.com/huUvTPUfjd