WI vs AUS, 3rd Test: वेस्ट इंडीज 27 रन पर ऑल आउट, स्टार्क के 6 विकेट, बोलैंड की हैट्रिक, ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से किया सीरीज का सफाया

West Indies vs Australia, 3rd Test: सोमवार को किंग्स्टन में वेस्टइंडीज़ को टेस्ट इतिहास के दूसरे सबसे कम स्कोर पर आउट करके ऑस्ट्रेलिया ने फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी में 3-0 से सीरीज़ का सफाया कर दिया। सबीना पार्क में जीत के लिए 204 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, वेस्टइंडीज़ की टीम 14.3 ओवरों में 27 रनों पर ढेर हो गई। मिशेल स्टार्क के छह विकेट और स्कॉट बोलैंड की हैट्रिक की बदौलत यह आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिला।

अपना 100वां टेस्ट खेल रहे स्टार्क ने गुलाबी ड्यूक्स गेंदों से वेस्टइंडीज के शीर्ष क्रम को ध्वस्त कर दिया, 400 विकेट का आंकड़ा पार किया और खेल के सबसे लंबे प्रारूप में 16वीं बार पांच विकेट लेने का कारनामा किया। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, जिन्हें बाद में मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, ने पारी के पहले ओवर में तीन विकेट लिए और फिर मात्र 15 गेंदों में पांच विकेट चटकाए, जो टेस्ट मैचों में सर्वकालिक रिकार्ड है।

