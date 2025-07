WI vs AUS, 3rd Test: मिचेल स्टार्क ने 15 गेंदों में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया, वेस्टइंडीज अब तक के दूसरे सबसे कम टेस्ट स्कोर 27 पर हुई ढेर

West Indies vs Australia, 3rd Test: ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी ब्रिगेड ने जमैका में शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज को एक दिन में दूसरे सबसे कम टेस्ट स्कोर पर आउट कर दिया। मिचेल स्टार्क ने 15 गेंदों में सबसे तेज़ टेस्ट पारी में पाँच विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया और 400 विकेट का आंकड़ा पार किया। इसी के साथ स्टार्क एक और शानदार स्पेल की बदौलत 400 टेस्ट विकेट तक पहुंचने वाले चौथे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बने।

इस दौरान दूसरे छोर पर लगातार रन बनाने वाले स्कॉट बोलैंड ने हैट्रिक ली। यह 27 रन का स्कोर, अब तक के सबसे कम टेस्ट स्कोर से सिर्फ़ एक रन ज़्यादा है, जब इंग्लैंड ने 1955 में न्यूज़ीलैंड को 26 रन पर आउट कर दिया था। स्टार्क ने अपने पहले ओवर के बाद 3/0 का आंकड़ा पार कर लिया था, और ऑस्ट्रेलिया द्वारा रखा गया 204 रनों का लक्ष्य तब पहुँच से बाहर लगने लगा जब स्टार्क के पाँचवें ओवर में मेजबान टीम 7/5 के स्कोर पर मुश्किल में पड़ गई।

स्टार्क की 15 गेंदों में की गई इस तूफानी पारी ने 1945 में सबसे कम गेंदों में पाँच विकेट लेने का एर्नी टोशैक का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो पहले बनाया गया था। इसके बाद वेस्टइंडीज़ को कोई राहत नहीं मिली, जिसे बोलैंड (3/2) के गुस्से का सामना करना पड़ा, जिन्होंने लगातार गेंदों पर जस्टिन ग्रीव्स, शमर जोसेफ और जोमेल वारिकन को आउट किया।

