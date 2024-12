Ravichandran Ashwin Retirement: ऑस्ट्रेलिया ट्रिप के दौरान ही क्यों अश्विन ने किया संन्यास का ऐलान; इत्तेफाक या कोई और बात...

Ravichandran Ashwin Retirement: भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन ने अपने टेस्ट क्रिकेटर करियर से आज संन्यास का ऐलान किया। इस खबर के सामने आते ही क्रिकेटर के अगले कदम को लेकर अटकलें तेज हो गई है। अश्विन ने ऐसे समय में संन्यास की घोषणा की है जब वह अभी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। जहां भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट क्रिकेट खेला जा रहा है।

रविचंद्रन अश्विन का संन्यास लेने का फैसला भले ही अचानक आया है जिससे फैन्स के मन में कई सवाल है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिकेटर के संन्यास की बातें पहले से चल रही थी। जिसका लंबे समय से इंतजार था। 2023 में घरेलू मैदान पर पिछली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान इस बारे में बात सामने आई थी, लेकिन जब एक और विवाद सामने आया, तो ऐसा लगता है कि अश्विन ने अपना मन बना लिया है, खासकर अपने घुटने की वजह से जो पिछले कुछ समय से परेशानी का कारण बन रहा है।

ऐसा माना जाता है कि टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले ही अश्विन ने अपने परिवार को बता दिया था कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि तब कोई फैसला नहीं किया गया था, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें इस बारे में सोचने के लिए कहा था और बताया जाता है कि अश्विन ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में जो भी होगा, उसके बाद वह कोई फैसला लेंगे। और मंगलवार की रात को उन्होंने अपने परिवार को बताया कि 18 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका आखिरी दिन होगा।

जैसा कि कप्तान रोहित शर्मा ने पर्थ में उतरने पर कहा, अश्विन ने एडिलेड में दूसरा टेस्ट खेलने से पहले संन्यास लेने के बारे में लंबी बातचीत की थी। वह ब्रिसबेन टेस्ट खेलने की दौड़ में भी थे, लेकिन रवींद्र जडेजा को प्राथमिकता दी गई। ऐसा माना जा रहा है कि गाबा में अश्विन ने प्रत्येक खिलाड़ी को सीरीज के बीच में ही अपने संन्यास के बारे में अलग से बताया, जिसे सभी ने हैरानी से देखा। हालांकि अश्विन के पास मेलबर्न और सिडनी में खेलने का मौका था, लेकिन ऐसा लगता है कि यह फैसला इस बात को ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि टीम इस समय कहां जा रही है।

जडेजा ने ब्रिसबेन में अच्छा प्रदर्शन किया और वाशिंगटन सुंदर के रूप में भारत के पास एक और ऑफ स्पिनर है जो अश्विन की जगह लेने के लिए तैयार है, हालांकि वह पूरी तरह से अलग है।

