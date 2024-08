WHO WAS Anshuman Gaekwad: कैंसर से जंग हारे गायकवाड़, पाकिस्तान के खिलाफ 201 रन की पारी, 55 मैच, 2 शतक और 2254 रन, सौरव गांगुली ने ऐसे किया याद

Highlights WHO WAS Anshuman Gaekwad: 1983 में जालंधर में पाकिस्तान के खिलाफ 201 का सर्वोच्च स्कोर बनाया था। WHO WAS Anshuman Gaekwad: कोचिंग के तहत भारत 2000 चैंपियंस ट्रॉफी में उपविजेता भी रहा। WHO WAS Anshuman Gaekwad: 1990 के दशक में राष्ट्रीय चयनकर्ता और भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया।

WHO WAS Anshuman Gaekwad: पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ का ब्लड कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपने 12 साल के करियर में गायकवाड़ ने 40 टेस्ट और 15 एकदिवसीय मैच खेले, जहां उन्होंने 2 शतकों के साथ 2254 रन बनाए। 1983 में जालंधर में पाकिस्तान के खिलाफ 201 का सर्वोच्च स्कोर बनाया था। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर गायकवाड़ को 1 करोड़ रुपये दिया था। लंदन में इलाज चल रहा था। 71 वर्षीय गायकवाड़ की गंभीर स्थिति को इस साल की शुरुआत में पूर्व क्रिकेटर संदीप पाटिल ने उजागर किया था।

RIP Anshu bhai .. terrible terrible news pic.twitter.com/cdR7FvJDf4 — Sourav Ganguly (@SGanguly99) July 31, 2024

कोच के रूप में अंशुमन गायकवाड़ का सफरः

गायकवाड़ ने 1997 और 1999 और 2000 के बीच दो कार्यकालों में भारतीय टीम के मुख्य कोच के रूप में भी काम किया। उनकी कोचिंग के तहत भारत 2000 चैंपियंस ट्रॉफी में उपविजेता भी रहा। जब वह कोच थे, अनिल कुंबले ने नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में एक टेस्ट पारी में 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड बनाया। गायकवाड़ ने 1990 के दशक में राष्ट्रीय चयनकर्ता और भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया।

Pained by the demise of #AnshumanGaikwad ji. My heartfelt condolences to his family and friends.

Om Shanti pic.twitter.com/CvXbQ98WGr — VVS Laxman (@VVSLaxman281) July 31, 2024

Really heart touching message. .....We also pray for his good health. #AnshumanGaikwadpic.twitter.com/NeVUnTNJxm — SANJAY FADNAVIS (Modi Ka Parivar) (@sanjayfadnavis1) July 30, 2024

पाटिल ने खुलासा किया था कि गायकवाड़ एक साल से अधिक समय से अपनी बीमारी से बहादुरी से जूझ रहे थे और लंदन में इलाज करा रहे थे। 1983 विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव ने भी गायकवाड़ के लिए वित्तीय सहायता के लिए रैली की थी। देव ने मोहिंदर अमरनाथ, सुनील गावस्कर, संदीप पाटिल, दिलीप वेंगसरकर, मदन लाल, रवि शास्त्री और कीर्ति आज़ाद जैसे दिग्गजों के साथ काम किया।