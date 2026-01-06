कौन हैं शिखर धवन की लेडी लव सोफी शाइन? नेट वर्थ जानकर रह जाएंगे दंग

Shikhar Dhawan Girlfriend Sophie Shine: पूर्व क्रिकेटरशिखर धवन जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। धवन अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से शादी करने वाले हैं। खबरों के मुताबिक, यह कपल फरवरी के तीसरे हफ्ते में दिल्ली-NCR में शादी करेगा।

शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा, "यह एक नई शुरुआत है, और वे इसे शांत खुशी और बहुत सारी कृतज्ञता के साथ देख रहे हैं।" शिखर ने यह भी बताया कि शादी की प्लानिंग में पर्सनली शामिल रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शादी में यह दिखे कि वह अभी ज़िंदगी में कहाँ हैं।

उनकी शानदार शादी की पार्टियों में क्रिकेट और बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है।

सोफी शाइन कौन हैं?

सोफी शाइन, जो 1990 में जन्मी एक आयरिश नागरिक हैं, अभी शिखर धवन फाउंडेशन की हेड हैं, जो उनके ग्रुप दा वन स्पोर्ट्स की चैरिटी विंग है।

जुलाई 2025 में, उन्होंने ग्रुप के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) का पद संभाला।

एक प्रभावशाली प्रोफेशनल बैकग्राउंड वाली सोफी ने पहले एक मल्टीनेशनल फर्म में प्रोडक्ट कंसल्टेंट के तौर पर काम किया है। उनके पास लिमरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मार्केटिंग और मैनेजमेंट में डिग्री है।

सोफी ने आयरलैंड के कैसलरॉय कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और मार्च 2025 तक अबू धाबी में नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन में दूसरी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया।

सोफी की सोशल मीडिया पर भी अच्छी-खासी मौजूदगी है, इंस्टाग्राम पर उनके 343,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। पिछले कुछ महीनों में, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्रिकेटर के साथ अपनी ज़िंदगी की झलकियाँ रेगुलर शेयर की हैं।

सोफी शाइन की नेट वर्थ

सोफी की नेट वर्थ मुख्य रूप से उनकी कॉर्पोरेट सैलरी और प्रोफेशनल कामों से आती है। स्पोर्ट्सदुनिया के अनुसार, उनकी नेट वर्थ लगभग ₹1–2 करोड़ INR है। उनकी अनुमानित मासिक आय लगभग $3,000 है, जो उनकी सीनियर एग्जीक्यूटिव सैलरी और अतिरिक्त कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स को दिखाती है। अपनी कॉर्पोरेट सैलरी के अलावा, सोफी को कंसल्टिंग काम और पर्सनल इन्वेस्टमेंट से भी फायदा हो सकता है, हालांकि सटीक आंकड़े सार्वजनिक रूप से बताए नहीं गए हैं।

सोफी शाइन और शिखर धवन की लव स्टोरी

पिछले साल जून में, सोफी ने इंस्टाग्राम पर आधिकारिक तौर पर शिखर के साथ अपने रिश्ते की घोषणा की, और बताया कि वे पहली बार दुबई के एक रेस्टोरेंट में मिले थे, जहाँ से उनकी दोस्ती धीरे-धीरे रिश्ते में बदल गई। "हम दुबई के एक रेस्टोरेंट में मिले थे, और यह एक बहुत अच्छा एहसास था।" उन्होंने यह भी बताया कि शिखर की "शरारती आँखें" ही थीं जिसने उन्हें आकर्षित किया।

#EXCLUSIVE | 💍✨ Cricketer Shikhar Dhawan is all set to marry his longtime beau Sophie Shine in a grand wedding celebration in Delhi NCR. Wedding date and venue revealed 🎉🥂



Read full story 🔗 https://t.co/DiWFRkiNdZpic.twitter.com/g8YbZqGJRA — Hindustan Times (@htTweets) January 5, 2026

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों एक साल से ज़्यादा समय से साथ रह रहे हैं और एक साथ ज़िंदगी बनाने को लेकर सीरियस हैं। रिपोर्ट के अनुसार, शिखर ने सबसे पहले 13 जून 2023 को सोफी की एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक किया था।

यह कपल पहली बार 2024 IPL सीज़न के दौरान पब्लिक की नज़र में आया, जब सोफी क्रिकेटर के साथ पंजाब किंग्स के मैचों के लिए स्टेडियम गईं। उन्हें ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान स्टैंड्स में शिखर के साथ भी देखा गया था। 2023 में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली अपनी पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक के बाद शिखर धवन का यह पहला कन्फर्म रिलेशनशिप है। मुखर्जी के साथ उनका एक 11 साल का बेटा ज़ोरावर धवन है।