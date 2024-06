कौन हैं सौरभ नेत्रवलकर? पेशे से हैं इंजीनियर, केएल राहुल और जयदेव उनादकट से हैं पुराना नाता, जानें

नई दिल्ली: आईसीसी विश्व टी20 2024 में पूर्व चैंपियन पाकिस्तान पर सौरभ नेत्रवलकर द्वारा अमेरिका (यूएसए) की अविस्मरणीय जीत के तुरंत बाद ओरेकल तकनीकी विशेषज्ञ की लिंक्डइन प्रोफ़ाइल सोशल मीडिया पर शहर में चर्चा का विषय बन गई। टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़े उलटफेर में से एक सह-मेजबान यूएसए ने गुरुवार को ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम में सुपर-ओवर थ्रिलर में बाबर आजम की पाकिस्तान को हरा दिया।

एक क्रिकेटर जो कोड करना जानता है. अमेरिका के सबसे बड़े मंच पर पाकिस्तान से भिड़ने से पहले नेत्रवलकर? सुर्खियां बटोरने में व्यस्त थे। नेत्रवलकर? को हाल ही में एक विशेष उल्लेख मिला जब एक एक्स यूजर ने खुलासा किया कि ओरेकल में उनका एक सहयोगी टी20 विश्व कप में रोहित शर्मा की टीम इंडिया के खिलाफ खेलने के लिए तैयार है।

तो नेत्रवलकर कौन हैं? आइए ओरेकल तकनीकी विशेषज्ञ के बारे में और जानें, जिन्होंने डलास में टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ यूएसए की सुपर ओवर में ऐतिहासिक जीत को कोड किया था।

16 अक्टूबर 1991 को मुंबई में जन्मे नेत्रवलकर एक भारतीय मूल के क्रिकेटर हैं, जिन्होंने पहले अमेरिकी राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की थी। दिलचस्प बात यह है कि नेत्रवलकर ने भारत में एक संक्षिप्त घरेलू कार्यकाल का आनंद लिया। भारत के पूर्व U19 क्रिकेटर ने 2015 में अपना आधार अमेरिका में बदल लिया। उन्होंने मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी खेल भी खेला है।

नेत्रवलकर केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट और संदीप शर्मा के पूर्व साथी हैं।

हालांकि, अमेरिका पहली बार सबसे छोटे प्रारूप में पाकिस्तान से मिला था, नेत्रवलकर ने अपना पहला मुकाबला 2010 में पाकिस्तान के सुपरस्टार बाबर के साथ दर्ज किया था। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने अंडर -19 विश्व कप में राहुल-स्टारर टीम के गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व किया था। आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान के हाथों भारत की दो विकेट की हार में नेत्रवलकर? ने अहमद शहजाद को पछाड़ दिया।

नेत्रवलकर आईसीसी अंडर-19 विश्व कप के 2010 संस्करण में भारत के सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। उस समय, उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए छह मैचों में नौ विकेट लिए थे। यूएसए के पूर्व कप्तान का उपनाम नेत्रा है। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, पेशेवर क्रिकेटर ओरेकल में तकनीकी स्टाफ का प्रमुख सदस्य भी है।

कॉर्नेल विश्वविद्यालय में पूर्व-स्नातक शिक्षण सहायक ने 2016 में कंप्यूटर विज्ञान में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की। यूएसए गेंदबाज ने 2013 में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। जब नेत्रवलकर कोडिंग में व्यस्त नहीं होते हैं, तो यूएसए के पूर्व कप्तान अक्सर विश्व क्रिकेट में हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं। नेत्रवलकर? ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने पहले ही ओवर में मोहम्मद रिजवान को पछाड़कर अमेरिका को आगे कर दिया।

नेत्रवलकर? ने 18वें ओवर में इफ्तिखार अहमद का विकेट भी हासिल किया। 2009 के विश्व चैंपियन के खिलाफ अमेरिका के लिए सुपर ओवर फेंकने का काम सौंपा गया, नेत्रवलकर? ने दूसरी बार इफ्तिखार के खिलाफ अपनी लड़ाई जीती क्योंकि तेज गेंदबाज ने डलास में विश्व कप के सह-मेजबानों के लिए सुपर ओवर मुकाबला जीतने के लिए केवल 13 रन बनाए।

If Saurabh Netravalkar, who had figures of 2-18 and bowled USA to victory in the super over vs Pakistan, wasn't disgustingly talented enough -- ( He is an engineer at Oracle and an MS in CS from Cornell University.) he's also a damn fine ukelele player. (video from his insta) pic.twitter.com/vEErMccyXX