Who Is Rajat Patidar: 27 मैच 799 रन, 51 चौके और 54 छक्के?, कौन हैं रजत पाटीदार?, कप्तानी में खेलेंगे किंग कोहली!

Who Is Rajat Patidar 2025: कमाल करते हो किंग कोहली? विराट कोहली की चली और रजत पाटीदार को 8वां कप्तान बना दिया। पाटीदार की कप्तानी में किंग कोहली धमाका करेंगे। पाटीदार दक्षिण अफ्रीका के फाफ डु प्लेसी की जगह लेंगे, जिन्हें पिछले साल टीम ने अपने साथ बरकरार नहीं रखा था। भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे रजत पाटीदार ने घरेलू क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अपने शानदार प्रदर्शन से काफी लोकप्रियता हासिल की है। रजत पाटीदार का विवाह गुंजन पाटीदार से हुआ है। उन्होंने अपने निजी जीवन को काफी हद तक सुर्खियों से दूर रखा है।

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने रजत पाटीदार के लिए एक विशेष संदेश दिया, जिन्हें गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का नया कप्तान नियुक्त किया गया। पाटीदार इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सीजन से आरसीबी के कप्तान के रूप में काम संभालेंगे। कोहली ने कप्तान बनने पर बधाई देते हुए कहा कि फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करने और आगे ले जाने का पूरा अधिकार है।

पाटीदार पिछले साल नवंबर 2024 में आईपीएल की बड़ी नीलामी से पहले आरसीबी द्वारा रिटेन (अपने साथ बरकरार रखना) किए गए खिलाड़ियों में शामिल थे और उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (टी20) तथा विजय हजारे ट्रॉफी (एकदिवसीय) में मध्य प्रदेश की अगुआई करने का अनुभव है। इस 31 वर्षीय बल्लेबाज ने 2022 में फ्रेंचाइजी के साथ करार किया था।

पाटीदार की अगुआई में मध्य प्रदेश ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई थी जहां वे पिछले साल मुंबई से पांच विकेट से हार गए थे। आरसीबी के मुख्य कोच एंडी फ्लावर ने पाटीदार को कप्तान बनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में कहा, ‘‘रजत में सादगी है, वह अपने आस-पास के लोगों की परवाह करता है, हमने करीब से देखा है कि उसने मध्य प्रदेश का नेतृत्व कैसे किया है।

हमें यह बहुत पसंद आया।’’ दाएं हाथ के बल्लेबाज पाटीदार सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट में अजिंक्य रहाणे के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। उन्होंने 10 मैच में 61 की औसत और 186.08 के स्ट्राइक रेट से 428 रन बनाए थे। पाटीदार डु प्लेसी की जगह लेंगे जिन्हें 2022 से 2024 तक टीम की कप्तानी करने के बाद रिलीज कर दिया गया था।

दक्षिण अफ्रीकी के 40 वर्षीय डु प्लेसी आगामी सत्र में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे। बृहस्पतिवार की घोषणा से पहले विराट कोहली के फ्रेंचाइजी के कप्तान के रूप में लौटने को लेकर भी अटकलें लगाई जा रहीं थी। कोहली 2013 से 2021 तक आरसीबी के कप्तान थे और उनका रिकॉर्ड शानदार रहा लेकिन उनकी अगुआई में टीम खिताब नहीं जीत सकी।

कोहली ने 143 मुकाबलों में आरसीबी का नेतृत्व किया जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी के बाद कप्तान के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल है। कोहली ने पाटीदार को कप्तान बनाए जाने पर बधाई दी। कोहली ने फ्रेंचाइजी द्वारा साझा किए गए एक वीडियो बयान में कहा, ‘‘मैं और टीम के अन्य सदस्य आपके साथ हैं, रजत।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जिस तरह से आपने इस फ्रेंचाइजी में प्रगति की है और जिस तरह से आपने प्रदर्शन किया है, आपने सभी आरसीबी प्रशंसकों के दिलों में जगह बनाई है। आप इसके हकदार हैं।’’ कोहली की अगुआई में टीम ने 68 मैच जीते, 70 हारे और चार मैच बेनतीजा रहे। टीम 2016 में कोहली की अगुआई में आईपीएल फाइनल में पहुंची थी।

कप्तान ने उस सत्र में 973 रन बनाए थे जो आईपीएल के एक सत्र में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। आईपीएल 2024 में कोहली 154 के स्ट्राइक रेट से 741 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। फ्रेंचाइजी ने स्वीकार किया कि कप्तान की भूमिका के लिए कोहली के नाम पर भी चर्चा हुई थी।