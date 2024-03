Nitin Menon NZ vs Aus 2024: रिकॉर्ड बुक में मेनन, 100वें मैच में 17 रन बनाकर आउट हुए केन, साउथी ने 100वें मैच में खेली 26 रन की पारी, जानें हाइलाइट्स

Highlights घरेलू सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में इस मुकाम पर पहुंचे। क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में कारनामा किया। पूर्व कप्तान केन विलियम्सन की स्पेशल शतक के साथ रहे।

New Zealand vs Australia, 2nd Test 2024: भारत के अंपायर ने आज इतिहास लिख दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली, इंग्लैंड खिलाड़ी जो रूट, ऑस्ट्रेलिया प्लेयर स्टीव स्मिथ और न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियम्सन की स्पेशल शतक के साथ रहे। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और टिम साउदी मौजूदा पीढ़ी के क्रिकेटरों में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले शीर्ष खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं। विलियमसन और साउथी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी घरेलू सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में इस मुकाम पर पहुंचे। क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में कारनामा किया।

Nitin Menon officially featured in



- Virat Kohli's 100th Test

- Steve Smith's 100th Test

- Joe Root's 100th Test

- Kane Williamson's 100th Test — Kausthub Gudipati (@kaustats) March 7, 2024

जोश हेजलवुड के पांच विकेट के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन न्यूजीलैंड को 162 रन पर आउट कर दिया। केन विलियमसन और टिम साउदी के सौवे टेस्ट का जश्न इससे फीका पड़ गया । विलियमसन अपने सौवे टेस्ट में 17 रन पर आउट हो गए। न्यूजीलैंड के लिये सर्वाधिक 38 रन टॉम लाथम ने बनाये।

A memorable achievement for Tim Southee as the New Zealand captain registers his 100th Test appearance 💪#NZvAUS | #WTC25



More 👉 https://t.co/UFE3fgNqVcpic.twitter.com/MhoWsMSTIl — ICC (@ICC) March 7, 2024

साउदी ने 26 रन बनाये और मैट हेनरी (29) के साथ नौवे विकेट के लिये 55 रन जोड़े जो उनकी टीम के लिये सबसे बड़ी साझेदारी थी। पहले दिन का खेल समाप्त होने पर आस्ट्रेलिया ने चार विकेट पर 124 रन बना लिये थे और वह सिर्फ 38 रन पीछे है। मार्नस लाबुशेन 45 और नाथन लियोन एक रन बनाकर खेल रहे थे।

A dominant display from Australia's bowlers as New Zealand are dismissed inside two sessions at Hagley Oval.#NZvAUS | #WTC25



Scorecard: https://t.co/IpGEh3OpAppic.twitter.com/YWs5E3Y3ur — ICC (@ICC) March 8, 2024

आस्ट्रेलिया का स्कोर एक समय दो विकेट पर 32 रन था जब बेन सियर्स ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी तीसरी गेंद पर स्टीव स्मिथ (11) को आउट किया। उस्मान ख्वाजा को हेनरी ने बोल्ड किया। पहले टेस्ट में शतक जमाने वाले कैमरन ग्रीन 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हेजलवुड ने विलियमसन, लाथम, रचिन रविंद्र, डेरिल मिशेल और हेनरी के विकेट लिये। मिचेल स्टार्क ने विल यंग (14) और ग्लेन फिलिप्स (दो) के अलावा स्कॉट कुग्लेजिन (0) को पवेलियन भेजा।

Mitchell Starc is now up to fourth on the list for most Test wickets by an Australian Men's player 👏#NZvAUS | #WTC25https://t.co/juVM4qZoBT — ICC (@ICC) March 8, 2024

भारत का खास कनेक्शनः विश्व क्रिकेट के फैब 4 के 100वें टेस्ट मैच को लेकर एक खास भारतीय कनेक्शन है। भारत के नितिन मेनन ने विराट कोहली, जो रूट, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन के ऐतिहासिक टेस्ट मैचों में अंपायरिंग की है। टेस्ट क्रिकेट के हालिया इतिहास में मेनन की एक अनूठी उपलब्धि है। फैब 4 वर्तमान पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक है।

कौन हैं नितिन मेनन? 2 नवंबर 1983 को जन्मे नितिन मेनन ने क्रिकेट की दुनिया में एक खिलाड़ी के रूप में नहीं बल्कि अपनी पीढ़ी के सबसे सम्मानित अंपायरों में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। लिस्ट ए क्रिकेट में मध्य प्रदेश के लिए बल्ला चलाने से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अंपायर बनने तक की उनकी यात्रा खेल के प्रति उनके समर्पण और जुनून का प्रमाण है।

दाएं हाथ के बल्लेबाज से अंपायर बनने के बाद मेनन ने 2015-16 रणजी ट्रॉफी और ऑस्ट्रेलिया में शेफील्ड शील्ड जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में अंपायरिंग की। क्रिकेट के प्रति उनकी बहुमुखी प्रतिभा और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन हुआ। 2020 में मेनन का अंपायरिंग करियर एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर पहुंच गया जब उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के विशिष्ट पैनल में शामिल किया गया।

अलीम डार और कुमार धर्मसेना जैसे प्रसिद्ध अंपायरों की श्रेणी में शामिल हो गए। 2023 विश्व कप में भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच के दौरान उनके विश्व कप पदार्पण ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया, जिससे वह क्रिकेट जगत में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए।