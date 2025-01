who is Gongadi Trisha: कौन हैं जी तृषा?, 19 साल की उम्र में चौके और छक्के की बारिश

Highlights Gongadi Trisha ICC Under 19 Womens T20 World Cup 2025: भारत ने सुपर सिक्स चरण में बांग्लादेश को आठ विकेट से करारी शिकस्त दी थी। Gongadi Trisha ICC Under 19 Womens T20 World Cup 2025: भारतीय टीम सुपर सिक्स चरण में मंगलवार को स्कॉटलैंड का सामना कर रही है। Gongadi Trisha ICC Under 19 Womens T20 World Cup 2025: आईसीसी महिला अंडर 19 विश्व कप में शतक पूरा किया।

Gongadi Trisha ICC Under 19 Womens T20 World Cup 2025: मौजूदा चैंपियन भारत ने आईसीसी महिला अंडर 19 विश्व कप में अपना दबदबा जारी रखा है। तेलंगाना की रहने वाली तृषा गोंगाडी ने कमाल का प्रदर्शन किया और आईसीसी महिला अंडर 19 विश्व कप में शतक पूरा किया। 53 गेंद में 100 रन पूरे किए और इस दौरान 12 चौके और 4 छक्के मारे। भारतीय टीम सुपर सिक्स चरण में मंगलवार को स्कॉटलैंड का सामना कर रही है। भारत ने पहले खेलते हुए रनों की बारिश कर दी। भारत ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 1 विकेट पर 208 रन बनाए।

Trisha Gongadi etches her name in the record books with the first-ever century in Women's #U19WorldCup history 🤩



➡️ https://t.co/1s19nAR2sRpic.twitter.com/YgGgtVVcJP— ICC (@ICC) January 28, 2025

A fiery fifty from Kamalini G lit up Kuala Lumpur 💥 #U19WorldCup | ➡️ https://t.co/1s19nAR2sRpic.twitter.com/fObdJCWBw7 — ICC (@ICC) January 28, 2025

गोंगाडी ने 59 गेंद में नाबाद 110 रन की पारी खेली। जिसमें 13 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। जी कमलिनी ने 42 गेंद में 9 चौके की मदद से 51 रन बनाए। सानिका चालके ने 20 गेंद में 5 चौके की मदद से 29 नाबाद पारी खेली। भारत ने सुपर सिक्स चरण में बांग्लादेश को आठ विकेट से करारी शिकस्त दी थी।

गोंगाडी तृषा सिकंदराबाद भवन के श्री अरबिंदो जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं। ऐसे समय में जब अधिकांश दोस्त और सहपाठी अगले साल की शुरुआत में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तृषा अंडर -19 महिला टी20 विश्व कप में रनों की बारिश कर रही हैं। कॉमर्स की छात्रा होने के बावजूद त्रिशा को गणित से नफरत है।

विपक्षी गेंदबाजों की परेशानी बढ़ाकर खुश हैं। त्रिशा जहां टीम के प्रदर्शन से खुश हैं, वहीं वह अंडर-19 महिला विश्व कप में रनों की बारिश कर रही हैं। क्रिकेट को त्रिशा तब मिली, जब वह सिर्फ तीन साल की थीं, उनके पिता जीवी राम रेड्डी की वजह से। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और हैदराबाद चले गए ताकि उनकी बेटी अपने कौशल को निखार सके।

तृषा को अंततः जूनियर स्तर के क्रिकेट में बीसीसीआई से प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था। त्रिशा सिर्फ 12 साल की थीं जब वह सीनियर चैलेंजर्स के लिए हैदराबाद की टीम में शामिल हुईं। मिताली राज, जो अपने गृह नगर में ही रहती हैं, बड़ी होने पर तृषा की आदर्श रही हैं और उन्होंने राज की क्रिकेट प्रतिभा को करीब से देखा है, क्योंकि दोनों प्रतिष्ठित सेंट जॉन्स क्रिकेट अकादमी में प्रशिक्षण लेते हैं।