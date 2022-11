क्या हुआ जब फैन ने ऋषभ पंत को कहा- ‘भाई उर्वशी बुला रही है’, देखें वायरल वीडियो

Highlights भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में ऋषभ पंत पर एक फैन द्वारा अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को लेकर कमेंट करते हुए देखा गया है। ऐसे में ऋषभ पंत द्वारा इस कमेंट का जवाब भी देते हुए देखा गया है।

Rishabh Pant Viral Video: सोशल मीडिया पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के बारे में दिए गए कमेंट पर वे फैंस को जवाब देते हुए नजर आ रहे है। इस घटना का वीडियो खूब वायरल हो रहा है और क्रिकेट फैंस इसकी खूब चर्चा कर रहे है।

आपको बता दें कि भारत टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में चला गया है और ऐसे में उसका मुकबाला इंग्लैंड से होने वाला है। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला और भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत काफी चर्चा में रहते है। इन्हें लेकर अकसर खबरें सामने आती रहती है।

वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि भारत के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत बाउंड्री लाइन पर ड्रिंक्स और तौलिया लिए हुए नजर आ रहे है। इस बीच वीडियो बनाने वाला यूजर उनसे सवाल करता है और कहता है कि 'भाई उर्वशी बुला रही है'। फैंस की यह बात सुनकर पंत को जवाब भी देते हुए देखा गया है।

