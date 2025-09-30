West Indies vs Nepal, 2nd T20I: नेपाल ने रचा इतिहास, 2-0 से जीत ली सीरीज, दो बार की चैम्पियन टीम वेस्टइंडीज को 90 रन से हराया

Highlights West Indies vs Nepal, 2nd T20I: West Indies vs Nepal, 2nd T20I: West Indies vs Nepal, 2nd T20I:

शारजाहः नेपाल ने कमाल कर इतिहास रच दिया। दो बार की विश्व चैम्पियन टीम वेस्टइंडीज को दूसरे मैच में 90 रन से हराकर सीरीज 2-0 से जीत ली। वेस्टइंडीज़ को धूल चटाई है। इस फ़ॉर्मेट में 90 रनों से जीत लगभग असंभव होती है। वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए यह एक भयावह दिन है। एक बार फिर नेपाल की फील्डिंग शानदार रही। एक बड़े उलटफेर में नेपाल ने वेस्टइंडीज को रिकॉर्ड 90 रन से हराकर एक मैच बाकी रहते टी20 श्रृंखला जीत ली । नेपाल ने दो बार की चैम्पियन टीम को शनिवार को 19 रन से हराया जो आईसीसी के पूर्णकालिक सदस्य देश के खिलाफ उसकी पहली जीत थी।

दूसरे मैच में नेपाल ने छह विकेट पर 173 रन बनाये जिसमे आसिफ शेख और संदीप जोरा ने अर्धशतक जड़े । शेख ने 47 गेंद में 68 रन बनाये जबकि जोरा ने 39 गेंद में 63 रन बनाये । इसके बाद कैरेबियाई टीम को 17 . 1 ओवर में 83 रन पर आउट कर दिया।

मध्यम तेज गेंदबाज मोहम्मद आदिल आलम ने 24 रन देकर चार विकेट लिये। वेस्टइंडीज की दूसरे दर्जे की टीम में 19 वर्ष के लेग स्पिनर जीशान मोटारा को उतारा गया जो श्रृंखला में पदार्पण करने वाले उसके पांचवें खिलाड़ी थे।

वेस्टइंडीज का 83 रन का स्कोर टी20 में किसी एसोसिएट टीम के खिलाफ पूर्णकालिक सदस्य टीम का न्यूनतम स्कोर है । वहीं 90 रन से जीत किसी एसोसिएट टीम की पूर्णकालिक सदस्य टीम के खिलाफ टी20 में सबसे बड़ी जीत है । तीसरा टी20 मंगलवार को खेला जायेगा।