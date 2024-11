West Indies vs England, 5th T20I 2024: इंग्लैंड बॉलर को कूट रहे थे शाई होप और एविन लुईस?, 5 ओवर में 44 रन, अचानक इंद्र देव ने बारिश कर बचाई लाज!

Highlights West Indies vs England, 5th T20I 2024: इंग्लैंड की टीम 3-1 से सीरीज अपने नाम किया। West Indies vs England, 5th T20I 2024: लुईस 20 गेंद में 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 29 रन लौटे। West Indies vs England, 5th T20I 2024: होप 10 गेंद में 3 चौके की मदद से 14 रन पर नाबाद लौटे।

West Indies vs England, 5th T20I 2024: पांचवें टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शाई होप और एविन लुईस के तेजतर्रार पारी पर इंद्र देव ने पारी फेर दी। फैंस को भी झटका लगा और चौके और छक्के से दूर हो गए। 5वां मैच बारिश के कारण रद्द किया गया। बारिश के कारण मैच नहीं हुआ। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी धूम धमाका शुरू कर दिए थे और 5 ओवर में 44 रन कूट दिए थे। लेकिन बारिश के कारण मैच नहीं हुआ और इंग्लैंड की टीम 3-1 से सीरीज अपने नाम किया। लुईस 20 गेंद में 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 29 रन और होप 10 गेंद में 3 चौके की मदद से 14 रन पर नाबाद लौटे।

इंग्लैंड के तेज बॉलर साकिब महमूद को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने ट्रॉफी पर कब्जा किया। अब वेस्टइंडीज की टीम बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 टी20ई खेलेगी। दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का दौरा करेगी।

A wet way to finish, but we claim the trophy at the end of the T20I series! 🏆



T20 series winners to finish off the West Indies tour! 🏆



होप और लुईस ने शनिवार चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को पांच विकेट से हरा दिया था। लुईस ने 31 गेंद में 68 जबकि होप ने 24 गेंद में 54 रन की पारी खेली। दोनों ने सिर्फ 9.1 ओवर में 136 रन की साझेदारी की जिससे वेस्टइंडीज ने 219 रन के लक्ष्य को 19 ओवर में पांच विकेट पर 221 रन बनाकर हासिल कर लिया था।