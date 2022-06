West Indies vs Bangladesh: बांग्लादेश की टेस्ट क्रिकेट में 100वीं हार, वेस्टइंडीज ने दोनों टेस्ट चार दिन के अंदर जीते, 2-0 से सीरीज पर कब्जा

Highlights बांग्लादेश पर 10 विकेट से जोरदार जीत के साथ सीरीज क्लीन स्वीप किया। मैदान गीला होने के कारण सोमवार को पहले दो सत्र का खेल नहीं हो पाया। वेस्टइंडीज खिलाड़ी काइल मेयर्स को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया।

West Indies vs Bangladesh: वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 10 से रौंद डाला। वेस्टइंडीज ने सेंट लूसिया में बांग्लादेश पर 10 विकेट से जोरदार जीत के साथ सीरीज क्लीन स्वीप किया। सेंट लूसिया में कोई चमत्कार नहीं हुआ। दो मैचों की सीरीज पर 2-0 से कब्जा किया।

मेजबान वेस्टइंडीज ने दोनों टेस्ट चार दिन के अंदर जीते। बांग्लादेश की टेस्ट क्रिकेट में यह 100वीं हार है। वेस्टइंडीज खिलाड़ी काइल मेयर्स को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। मैदान गीला होने के कारण सोमवार को पहले दो सत्र का खेल नहीं हो पाया।

