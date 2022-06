West Indies vs Bangladesh: टेस्ट क्रिकेट में 7वीं बार, पारी में छह बल्लेबाज शून्य पर आउट, वेस्टइंडीज के खिलाफ 103 पर आउट, तीन बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे

Highlights एक पारी में छह बल्लेबाज शून्य पर आउट हुए। क्रेग ब्रेथवेट 42 और नक्रुमाह बोनर 12 रन पर खेल रहे थे। केमार रोच और काइल मायर्स ने दो - दो विकेट लिये।

West Indies vs Bangladesh: बांग्लादेश के छह बल्लेबाज वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच की पहली पारी में खाता खोलने में नाकाम रहे जिससे उसकी टीम पहले दिन केवल 103 रन पर ढेर हो गयी। टेस्ट क्रिकेट में ऐसा सात बार हुआ है जबकि एक पारी में छह बल्लेबाज शून्य पर आउट हुए।

बांग्लादेश के नाम पर तीसरी बार यह रिकॉर्ड जुड़ा। उसके छह बल्लेबाज पिछले महीने श्रीलंका के खिलाफ भी पहली पारी में खाता नहीं खोल पाए थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ अगर बांग्लादेश पहली पारी में 100 रन तक पहुंच पाया तो उसका श्रेय कप्तान शाकिब अल हसन को जाता है जिन्होंने 51 रन बनाये।

Not the ideal opening day for Bangladesh.



All the #WIvBAN talking points ⬇️

उनके अलावा सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल (29) और लिटन दास (12) ही दोहरे अंक में पहुंचे। बांग्लादेश की पारी 32.5 ओवर में सिमट गयी। कैरेबियाई गेंदबाजों ने पिच से मिल रही असमान उछाल का पूरा फायदा उठाकर पहले क्षेत्ररक्षण के फैसले को सही साबित किया।

Day one belonged to the West Indies bowlers 👏



Watch the #WIvBAN series live and free on https://t.co/CPDKNxoJ9v (in select regions) 📺
#WTC23 | 📑 Scorecard: https://t.co/5o09s7geAZ

उसकी तरफ से जैडेन सील्स और अलजारी जोसेफ ने तीन - तीन जबकि केमार रोच और काइल मायर्स ने दो - दो विकेट लिये। वेस्टइंडीज ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक दो विकेट पर 95 रन बनाये हैं। स्टंप उखड़ने के समय कप्तान क्रेग ब्रेथवेट 42 और नक्रुमाह बोनर 12 रन पर खेल रहे थे।