West Indies tour of India 2025: 2 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज?, जेसन होल्डर, शेमार जोसेफ के बाद अल्जारी जोसेफ बाहर, देखिए वेस्टइंडीज टीम

West Indies tour of India 2025: भारत में शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज़ से पहले वेस्टइंडीज़ को बड़ा झटका लगा है। जेसन होल्डर, शेमार जोसेफ के बाद अल्जारी जोसेफ बाहर हो गए हैं। तेज़ गेंदबाज़ अल्ज़ारी जोसेफ दौरे से बाहर हो गए हैं। सोशल मीडिया पर क्रिकेट वेस्टइंडीज़ की ओर बयान जारी किया गया। सीरीज का पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर को अहमदाबाद में और दूसरा एवं अंतिम टेस्ट मैच 10 अक्टूबर को दिल्ली में शुरू होगा। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण सोमवार को भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए।

West Indies tour of India 2025: वेस्टइंडीज की संशोधित टीम-

रोस्टन चेस (कप्तान), जोमेल वारिकन, केवलोन एंडरसन, एलिक अथानाजे, जॉन कैंपबेल, तेगनारायण चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इमलाच, जेडियाह ब्लेड्स, जोहान लेन, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खैरी पियरे और जेडन सील्स।

टीम को एक और झटका लगा है। बारबडोस के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जेडियाह ब्लेड्स को दो अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होने वाली दो मैच की सीरीज के लिए जोसेफ की जगह टीम में शामिल किया गया है। क्रिकेट वेस्टइंडीज (सीडब्ल्यूआई) ने बयान में कहा, ‘‘अल्जारी जोसेफ पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं।

असहजता की शिकायत के बाद स्कैन से पता चला कि पहले ठीक हो चुकी पीठ के निचले हिस्से की चोट फिर उभर आई है।’’ बयान के अनुसार, ‘‘नेपाल के खिलाफ मौजूदा सीरीज के बाद होने वाले दो टेस्ट मैच के लिए कवर के तौर पर एकदिवसीय और टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में खेल चुके जेडियाह ब्लेड्स को टीम में शामिल किया गया है।’’

क्रिकेट वेस्टइंडीज ने कहा कि अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने पूर्व निर्धारित ‘चिकित्सा प्रक्रिया’ से गुजरने के लिए भारत में टीम में शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सीडब्ल्यूआई ने कहा, ‘‘जेसन होल्डर ने एक पूर्व नियोजित चिकित्सा प्रक्रिया का हवाला देते हुए श्रृंखला के लिए जोसेफ के विकल्प के रूप में चयन से इनकार कर दिया है।’’ गौरतलब है कि तेज गेंदबाज शेमार जोसेफ भी चोट के कारण भारत के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला से बाहर हो गए थे। उनकी जगह ऑलराउंडर जोहान लेन को टीम में शामिल किया गया जिन्हें पदार्पण का इंतजार है।