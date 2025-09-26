Asia Cup 2025: बांग्लादेश की हार ने ये निश्चित कर दिया कि एशिया कप फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें 28 सितंबर को दुबई के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खिताबी भिड़ंत के लिए आमने-सामने होंगी। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में पहले ही दो बार बुरी तरह से पटकनी दे रखी है। इस बीच पाकिस्तान ने जब गुरुवार को बांग्लादेश को 11 रनों से मात दी तो, जीत के बाद हैरिस रऊफ से एक पाकिस्तानी फैन ने भावुक होकर कहा कि इंडिया से बदला लेना है, छोड़ना नहीं है। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल है।

दरअसल, गुरुवार को एक रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में, जहाँ सलमान अली आगा और उनकी टीम ने 135/8 के छोटे स्कोर का बचाव किया, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रनों से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने पाकिस्तान के लिए शानदार गेंदबाजी की और तीन-तीन विकेट लिए।

जीत के बाद, तेज़ गेंदबाज़ हारिस रऊफ़ स्टैंड पर आए और कुछ पाकिस्तानी प्रशंसकों से हाथ मिलाया। वहाँ एक भावुक प्रशंसक ने हारिस से अनुरोध किया कि वे किसी भी कीमत पर भारत को फ़ाइनल मैच में हराएँ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में, लगभग रोते हुए इस प्रशंसक को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "बदला लेना है। इंडिया को छोड़ना नहीं है। खुदा का वास्ता है।" इसके बाद हैरिस को प्रशंसक को फ्लाइंग किस देते और वापस जाते हुए देखा गया।

A fan told Haris Rauf after reaching the final: ‘India ko nahi chhodna, badla chahiye’ 😂 #INDvsPAKpic.twitter.com/nyAdDNWtMM — CineSportsX (@SportsCraft381) September 26, 2025

मौजूदा एशिया कप हैरिस के लिए पहले से ही काफी विवादास्पद रहा है क्योंकि भारत के खिलाफ सुपर 4 मैच के दौरान दर्शकों की ओर कुछ आपत्तिजनक इशारे करने के कारण उनकी काफी आलोचना हुई थी। 21 सितंबर को हुए मैच के दौरान, रउफ ने भारत की सैन्य कार्रवाई का मज़ाक उड़ाने के लिए एक विमान को गिराए जाने का इशारा किया था, जब भारतीय प्रशंसक "कोहली, कोहली" के नारे लगा रहे थे।

यह इशारा 2022 में होने वाले टी20 विश्व कप के मैच के दौरान एमसीजी में भारतीय दिग्गज द्वारा लगाए गए दो मैच जिताऊ छक्कों का था। मैच के दौरान, उन्होंने अपने गेंदबाजी स्पेल के दौरान भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को गालियाँ दीं और दोनों युवाओं ने अपने बल्ले से जवाब दिया। उसी मैच के दौरान, साहिबज़ादा ने अपने बल्ले को मशीन गन की तरह इस्तेमाल करते हुए बंदूक चलाने का इशारा किया, जिसकी व्यापक रूप से आलोचना हुई।