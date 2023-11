VIDEO: विश्वकप फाइनल में भारत की हार पर बांग्लादेशी फैन्स ने मनाई खुशियां, कहा- हम मना रहे हैं ईद

Highlights वर्ल्डकप फाइनल के परिणाम के बाद फैंस बोले - वे ऑस्ट्रेलिया की जीत का नहीं बल्कि भारत की हार का जश्न मना रहे हैं भारत की हार की खुशी मनाते हुए एक प्रशंसक ने कहा, हम आज ईद मना रहे हैं WC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 240 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को 6 विकेट से हरा दिया

CWC 2023 Final: इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार (19 नवंबर) को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में भारत के ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद बांग्लादेशी प्रशंसकों को खुशी व्यक्त करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक रिपोर्टर वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया की हार के बाद बांग्लादेश में फैन्स से रिएक्शन ले रहा है।

वीडियो में फैन्स अपनी खुशी जाहिर करते हुए कह रहे हैं कि वे चाहते हैं कि भारतऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल हार जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश में 80% लोग ऑस्ट्रेलिया का समर्थन करते हैं और वे चाहते हैं कि बांग्लादेश भी उनकी तरह खेले। एक प्रशंसक ने कहा कि उन्हें खुशी है कि ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल जीता, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल हार गया।

वे ऑस्ट्रेलिया की जीत का नहीं बल्कि भारत की हार का जश्न मना रहे हैं। एक अन्य प्रशंसक ने कहा, "पूर्वी या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सबसे अच्छा है।" उन्होंने यह भी कहा कि वह विश्व कप के मौजूदा संस्करण में उस दिन से ऑस्ट्रेलिया का समर्थन कर रहे थे, जिस दिन से भारत में टूर्नामेंट शुरू हुआ था। एक अन्य प्रशंसक ने कहा कि वह फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का समर्थन कर रहे थे और यह भी कहा कि उन्होंने भारत से बेहतर क्रिकेट खेला, इसलिए उन्होंने विश्व कप जीता। वीडियो में उन्हें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की जर्सी पहने भी देखा गया।

Muslims in Bangladesh are happier than in Australia. Because India lost. Indians think only Pakistan is their enemy. @BCCIpic.twitter.com/K6aOL9SDYX