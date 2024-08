VIDEO: 6-6-6-6-6, एक ओवर में लगातार 5 छ्क्के, पोलार्ड ने उड़ाए राशिद के तोते, देखें वीडियो, 23 गेंद में 45 की पारी

Highlights WATch video 6-6-6-6-6 Kieron Pollard VS Rashid Khan The Hundred 2024: कीरोन पोलार्ड ने लगातार 5 गेंद पर 5 छक्के जड़े। WATch video 6-6-6-6-6 Kieron Pollard VS Rashid Khan The Hundred 2024: साउदर्न ब्रेव के लिए खेलते हुए पोलार्ड ने कमाल की पारी खेली। WATch video 6-6-6-6-6 Kieron Pollard VS Rashid Khan The Hundred 2024: कीरोन पोलार्ड का बल्ला जमकर तोड़ फोड़ कर रहा है।

WATch video 6-6-6-6-6 Kieron Pollard VS Rashid Khan The Hundred 2024: वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज और टी20 के महान खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड का बल्ला जमकर तोड़ फोड़ कर रहा है। पोलार्ड ने द हंड्रेड मेन्स प्रतियोगिता 2024 में अफगानिस्तान के राशिद खान पर लगातार पांच छक्के मारे और खान के तोते उड़ गए। यहीं नहीं पोलार्ड ने लगातार 5 गेंद पर 5 छक्के जड़े। साउदर्न ब्रेव के लिए खेलते हुए पोलार्ड ने कमाल की पारी खेली। साउदर्न ब्रेव को जीत हासिल हुई। ट्रेंट रॉकेट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 गेंद में 6 विकेट पर 128 रन बनाए।

जवाब में साउदर्न ब्रेव की टीम ने 99 गेंद में 8 विकेट पर 127 रन बनाकर बाजी मार ली। इस जीत के साथ साउदर्न ब्रेव तालिका में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि ट्रेंट रॉकेट्स साउदर्न ब्रेव से चार अंक पीछे चौथे स्थान पर है। कीरोन पोलार्ड ने 23 गेंद में 45 रन की पारी खेली, जिसमें 5 छक्के और 2 चौके शामिल हैं। इस दौरान इनका स्ट्राइक रेट 195.65 रहा।

पोलार्ड की टीम 100 गेंदों में 127 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए फिनिश लाइन पर पहुंच गई। पांच गेंदों के अंदर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। पहला मिड-विकेट पर मारा गया, अगले दो लॉन्ग-ऑफ पर, चौथा फिर मिड-विकेट पर और अंत में पांचवां फिर लॉन्ग-ऑफ पर। पांच गेंदों के अंतराल में राशिद खान की औसत खराब हो गई। 20 गेंदों में 40 रन दे दिए।