Watch: वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा होते ही छलके रोहित शर्मा के आंसू, विराट कोहली के गले लगे रोए; इमोशनल वीडियो वायरल

T20 World Cup 2024: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है जिसके बाद हर तरफ जश्न का माहौल है। टीम इंडिया अपनी जीत से खुश और भावुक दोनों है लंबे संघर्ष और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार भारत वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लाने में कामयाब रहा।

शनिवार रात हुए फाइनल मैच के बाद अब जो वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इन वीडियो में सबसे खास है विराट कोहली और रोहित शर्मा का मिलना। मैच में जीत के बाद कप्तान रोहित अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाए और उनके आंसू छलक गए। वहीं, विराट कोहली भी जीत के बाद इमोशनल दिखें।

रोहित शर्मा और विराट कोहली, खेल के दो आधुनिक युग के प्रतीक जीत के बाद एक दूसरे से मिले तो गले मिल रोने लगे। जीत के बाद रोहित को कई बार मैदान पर मुक्का मारते हुए देखा गया, जबकि कोहली ने अपने हाथ हवा में उठाए हुए थे, जब भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को सात रनों से हराया, जिसमें कई उतार-चढ़ाव आए।

THE WINNING CELEBRATION BY ROHIT & KOHLI. 🥺



