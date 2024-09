VIDEO: बांग्लादेश के कप्तान बन गए ऋषभ पंत!, मैदान पर सजाई फील्डिंग, देखें वायरल वीडियो

Highlights Rishabh Pant Video: बांग्लादेश के कप्तान बन गए ऋषभ पंत!, देखें वायरल वीडियो Rishabh instruction shanto ek fielder kam hai: ऋषभ पंत का वायरल वीडियो

Watch Rishabh Pant hilariously help Bangladesh: भारत-बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इस वीडियो में ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और बीच मैदान में बांग्लादेशी टीम की फील्डिंग में मदद करते नजर आते हैं। वायरल वीडियो में स्टंप माइक में पंत की बातचीत रिकॉर्ड हुई है जिसमें ऋषभ पंत बांग्लादेशी खिलाड़ियों से कहते हैं "अरे इधर आयेगा एक, भाई एक इधर" इसके बाद एक पंत के कहने पर एक फील्डर वहां लगा भी दिया जाता है।

भारत ने पहले टेस्ट के तीसरे दिन शनिवार को अपनी दूसरी पारी चार विकेट पर 287 रन पर घोषित करके बांग्लादेश को 515 रन का लक्ष्य दिया। अपने कल के स्कोर तीन विकेट पर 81 रन से आगे खेलने वाली भारतीय टीम के लिये ऋषभ पंत ने 109 और शुभमन गिल ने नाबाद 119 रन बनाये। दिसंबर 2022 में कार हादसे के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसर करने वाले पंत ने छठा टेस्ट शतक सिर्फ 124 गेंद में पूरा किया।

