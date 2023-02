PSL में मोहम्मद आमिर का विवादित जेस्चर फैंस को नागवार गुजरा, PCB से गेंदबाज को बैन करने की मांग की, Watch

Highlights एक ट्विटर यूजर ने पीसीबी से आमिर को बैन करने की मांग कर डाली एक अन्य यूजर ने कहा, इस बंदे ने घरवालों के साथ मैच देखना मुश्किल किया हुआ है आमिर को अफरीदी समझा चुके हैं कि आक्रामकता ठीक है, लेकिन इसे नियंत्रण में रखें

PSL 2023: पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर पाकिस्तान सुपर लीग में अपने एक्शन को लेकर बार-बार सुर्खियां बटोर चुके हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम के कप्तान बाबर आजम को गेंदबाजी करते हुए अपनी ऑन-फील्ड हरकतों के लिए काफी आलोचना का शिकार हुए थे। इस घटना में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी भी आमिर के पास पहुंचे और उनसे उनके कार्यों के बारे में बात की।

हालाँकि, अफरीदी के शब्दों का आमिर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिन्होंने पीएसएल मैच में मैदान पर एक और खराब एक्शन से प्रशंसकों को निराश कर दिया। आमिर ने इससे पहले गुस्से में बाबर पर गेंद फेंकी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर प्रशंसकों की तीखी प्रतिक्रिया हुई थी और अब आमिर ने एक बार फिर अपने विवादित जेस्चर से फैंस को नाराज कर दिया है। एक ट्विटर यूजर ने पीसीबी से आमिर को बैन करने की मांग कर डाली। एक अन्य यूजर ने कहा, इस बंदे ने घरवालों के साथ मैच देखना मुश्किल किया हुआ है।

please ban amir, this is just disgusting. @TheRealPCB pic.twitter.com/Kdzif6U1CM

He is showing from where he belongs.