watch IRE vs AUS: सबसे तेज शतक, 43 गेंद में 100 रन, तोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड, 7 चौके और 7 छक्के लगाकर सबसे आगे निकला

Highlights IRE vs AUS live updates: 49 गेंद में 103 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। IRE vs AUS live updates: 210 की स्ट्राइक से रन कूटा। IRE vs AUS live updates: सबसे तेज़ T20I शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया।

IRE vs AUS live updates: ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के बीच दूसरा टी20 खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी जोश इंगलिस ने कमाल कर इतिहास रच दिया। 43 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे तेज़ T20I शतक बनाया। जोश ने 49 गेंद में 103 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। 210 की स्ट्राइक से रन कूटा। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज़ T20I शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया। इंगलिस ने ग्लेन मैक्सवेल, आरोन फिंच का रिकॉर्ड तहस नहस किया। ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवरों में 196/6 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। इंगलिस और कैमरून ग्रीन ने 92 रन की साझेदारी की।

Quickest hundreds for Australia in men's T20 internationals:



43 balls: Josh Inglis (2024)

47 balls: Aaron Finch (2013)

47 balls: Josh Inglis (2023)

47 balls: Glenn Maxwell (2023)

49 balls: Glenn Maxwell (2016)#SCOvAUSpic.twitter.com/Yf6LyKRf3d — cricket.com.au (@cricketcomau) September 6, 2024

पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे तेज़ शतक:

43 गेंद: जोश इंगलिस बनाम स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, 2024

47 गेंद: एरोन फिंच बनाम इंग्लैंड, साउथेम्प्टन, 2013

47 गेंद: जोश इंगलिस बनाम भारत, विशाखापत्तनम, 2023

47 गेंद: ग्लेन मैक्सवेल बनाम भारत, गुवाहाटी, 2023

49 गेंद: ग्लेन मैक्सवेल बनाम श्रीलंका, पल्लेकेले, 2016।

Josh Inglis smashed the 2nd fastest fifty in Edinburgh in T20Is 🔥



17 balls - Travis Head vs SCO, 2024

20 balls - Josh Inglis vs SCO, 2024

22 balls - Michael Bracewell vs SCO, 2022

22 balls - Ollie Hairs vs ITA, 2023

22 balls - George Munsey vs AST, 2023#SCOvsAUSpic.twitter.com/tDD5qSO5dr — Cricket.com (@weRcricket) September 6, 2024

Josh Inglis brings up his second T20I century in just 43 balls 🔥https://t.co/bx7Vp4rAAT#SCOvAUSpic.twitter.com/9kovQtdegV — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) September 6, 2024