IPL Final RCB vs PBKS updates: ‘सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी’ और ‘दुश्मन के छक्के छुड़ा दें , हम इंडिया वाले’, देखें वीडियो

Highlights IPL Final Live Score, RCB vs PBKS updates: नरेंद्र मोदी स्टेडियम देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। IPL Final Live Score, RCB vs PBKS updates: शंकर महादेवन ने अपने बेटों सिद्धार्थ और शिवम के साथ दर्शकों का मनोरंजन किया। IPL Final Live Score, RCB vs PBKS updates: आरसीबी टीम पहले वार्मअप के लिये मैदान पर उतरी।

IPL Final Live Score, RCB vs PBKS updates: ‘सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी’ और ‘दुश्मन के छक्के छुड़ा दें , हम इंडिया वाले’ जैसे गाने आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच इंडियन प्रीमियर लीग फाइनल से पहले समापन समारोह में गूंजते रहे जिससे नरेंद्र मोदी स्टेडियम देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम पर सीमारेखा के पास मैच की जानकारी देने और विज्ञापनों के लिये इस्तेमाल होने वाले डिजिटल बोर्ड पर ‘ भारतीय सशस्त्र बलों का सम्मान’, ‘ सशस्त्र बलों को सलाम’ और ‘भारतीय सेना को धन्यवाद’ जैसे मैसेज चलते रहे।

बॉलीवुड गायक शंकर महादेवन ने अपने बेटों सिद्धार्थ और शिवम के साथ दर्शकों का मनोरंजन किया। युद्ध पर बनी फिल्म ‘लक्ष्य’ का टाइटल गीत ‘ कंधों से मिलते हैं कंधे’ और ‘ऐ वतन मेरे आबाद रहे तू ’ और ‘वंदे मातरम’ जैसे गीत इस तिकड़ी ने गाये। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच दुनिया के सबसे बड़े टी20 टूर्नामेंट के 18वें सत्र के फाइनल से पहले समापन समारोह आयोजित हुआ । आरसीबी टीम पहले वार्मअप के लिये मैदान पर उतरी।