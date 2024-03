IPL 2024: ईशान किशन और जय शाह में बात, उम्मीद की किरण जगी, मिल सकता है बीसीसीआई अनुबंध, देखें वीडियो

Highlights भारतीय टीम प्रबंधन द्वारा बार बार कहे जाने के बावजूद एक भी रणजी मैच नहीं खेला। बड़ौदा में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या के साथ आईपीएल की तैयारी करते रहे। आईपीएल के पहले मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ वह खाता भी नहीं खोल सके।

IPL 2024: बीसीसीआई की केंद्रीय अनुबंध सूची से हाल ही में बाहर किये गए ईशान किशन से रविवार की शाम मुंबई इंडियंस के मैच के बाद बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बातचीत की जिससे उनके लिये उम्मीद की किरण जगी है। झारखंड के 25 वर्ष के ईशान पिछले साल यात्रा की थकान का हवाला देकर दक्षिण अफ्रीका दौरे से बीच में ही भारत लौट आये थे। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट ख्रेलने में भी रूचि नहीं दिखाई। भारतीय टीम प्रबंधन द्वारा बार बार कहे जाने के बावजूद उन्होंने इस सत्र में एक भी रणजी मैच नहीं खेला।

Jay Shah having a word with Ishan Kishan. pic.twitter.com/IzkElZysHv

वह बड़ौदा में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या के साथ आईपीएल की तैयारी करते रहे। आईपीएल के पहले मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ वह खाता भी नहीं खोल सके। शाह को ईशान और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से बातचीत करते देखा गया। बातचीत किस बारे में हो रही थी, इसकी जानकारी नहीं है।

Oh...hello? Ishan Kishan talking to Jay Shah about...👀 Central contract? pic.twitter.com/zGHZSw2LKY

लेकिन बीसीसीआई के सचिव का यूं उनसे बात करना उनके लिये उम्मीद की किरण माना जा रहा है। ऋषभ पंत की वापसी के बाद टी20 विश्व कप टीम में ईशान के लिये जगह बनाना मुश्किल लग रहा है चूंकि केएल राहुल भी विकेटकीपिंग कर रहे हैं। संजू सैमसन ने आईपीएल में शानदार शुरूआत की है जबकि ध्रुव जुरेल और जितेश शर्मा भी दौड़ में हैं।

Jay Shah talking with Ishan Kishan after the match. pic.twitter.com/t94zUiZTZ8