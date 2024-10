watch India vs Bangladesh Day 5: बूम-बूम बुमराह जैसा कोई नहीं?, भारत के सामने 95 का लक्ष्य, पुरानी बॉल में बादशाह, 30 विकेट झटके, देखें कातिलाना गेंदबाजी

Highlights India vs Bangladesh LIVE Score, 2nd Test Day 5: सलामी बल्लेबाज शादमान इस्लाम ने सर्वाधिक 50 रन बनाए। India vs Bangladesh LIVE Score, 2nd Test Day 5: मुश्फिकुर रहीम ने 37 रन की पारी खेली। India vs Bangladesh LIVE Score, 2nd Test Day 5: 2-0 से सूपड़ा साफ करने के लिए 95 रन का लक्ष्य मिला।

India vs Bangladesh LIVE Score, 2nd Test Day 5: भारत ने दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन बांग्लादेश को लंच से पहले दूसरी पारी में 146 रन पर ढेर कर दिया जिससे मेजबान टीम को श्रृंखला में 2-0 से सूपड़ा साफ करने के लिए 95 रन का लक्ष्य मिला। पहली पारी में 52 रन से पिछड़े बांग्लादेश की टीम के लिए दूसरी पारी में सलामी बल्लेबाज शादमान इस्लाम ने सर्वाधिक 50 रन बनाए जबकि मुश्फिकुर रहीम ने 37 रन की पारी खेली। भारत के लिए रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन ने तीन-तीन विकेट चटकाए।

Middle stump out of the ground! 🎯



An absolute Jaffa from Jasprit Bumrah to wrap the 2nd innings 🔥



Bangladesh are all out for 146



Scorecard - https://t.co/JBVX2gyyPf#TeamIndia | #INDvBAN | @Jaspritbumrah93 | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/TwdJOsjR4g — BCCI (@BCCI) October 1, 2024

Jasprit Bumrah comes back into the attack and strikes!



Mehidy Hasan Miraz departs!



Bangladesh 8 down.



Live - https://t.co/JBVX2gyyPf… #INDvBAN@IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/rEWfOF6eNx — BCCI (@BCCI) October 1, 2024

India vs Bangladesh LIVE Score, 2nd Test Day 5: घरेलू टेस्ट में पुरानी गेंद से बुमराह की धारधार गेंदबाजी...

ओवर: 103.4

विकेट: 30

औसत: 10.03

एसआर: 20.73

ईआर: 2.9

*26 से 80 ओवर...