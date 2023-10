Highlights शाहीन शाह अफरीदी का पहला स्पैल काफी महत्वपूर्ण होगा। हर किसी को मुस्कुराने की वजह, कुछ आशा और विश्वास देगा। पीड़ा और परम आनंद, खुशी और दिल तोड़ने वाले उदाहरणों से भरी हुई है।

IND Vs PAK ICC ODI World Cup 2023: भारत आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के 14वें मैच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ने जा रहा है। इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले को स्टेडियम में 1,30,000 दर्शक और करोड़ों लोग अपने टीवी सेट और डिजिटल उपकरणों पर देखेंगे।

भारत मैच के लिए प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत कर रहा है, क्योंकि वह अपने घरेलू मैदान पर खेल रहा है। वे फॉर्म में भी हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान पर जीत के साथ विश्व कप अभियान की शुरुआत की है। वहीं, पाकिस्तान ने भी टूर्नामेंट में अपना विजयी क्रम जारी रखते हुए नीदरलैंड और श्रीलंका को हराया।

बाबर आजम एंड कंपनी वनडे विश्व कप में भारत की जीत का सिलसिला खत्म करना चाहेगी। टूर्नामेंट के इतिहास में भारत कभी भी पाकिस्तान से नहीं हारा है और मुकाबले में 7-0 की बढ़त बनाए हुए है। मैच दोपहर दो बजे से खेला जाएगा। मुकाबले का हालांकि सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ भी है और इसका असर 22 गज की पिच के इतर भी होगा।

Sukhwinder Singh is ready to make the occasion even more special! 🎵



Catch his sensational performance before the start of the #INDvPAK game on 14th October 🙌



Witness it LIVE at The Narendra Modi Stadium in Ahmedabad, starting at 12:30 PM 👌#CWC23pic.twitter.com/beAHOMOfnZ — BCCI (@BCCI) October 12, 2023

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक सभी सात मुकाबले जीते

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंध शायद खेल के लंबे इतिहास में सबसे विचित्र हैं। यह दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो यह एकता की ताकत है तो दूसरी ओर क्रिकेट से प्यार करने वाले दोनों देशों को एक दूसरे के खिलाफ हार नागवार है। इसकी झलक 50 ओवर के विश्व कप में साफ तौर पर दिखती है जहां भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक सभी सात मुकाबले जीते हैं।

🎶 Catch Shankar Mahadevan LIVE before the big match at The Narendra Modi Stadium in Ahmedabad, setting the stage for #INDvPAK like never before! 🙌



Experience the pre-match show at the largest cricket ground in the world on 14th October, starting at 12:30 PM!#CWC23pic.twitter.com/WMYRx0mR08 — BCCI (@BCCI) October 12, 2023

क्रिकेट के सबसे भव्य मंच पर जहां भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटर की नहीं बल्कि प्रशंसक भी एक-दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करते हैं वहां आंकड़ों के समान लम्हें भी समान महत्व रखते हैं। दोनों पड़ोसी देशों के बीच क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता 1952 में शुरू हुई जब अब्दुल कारदार के नेतृत्व में पाकिस्तान ने पांच मैचों की टेस्ट श्रृंखला के लिए भारतीय धरती पर कदम रखा लेकिन अधिक चर्चित विश्व कप की जंग 1992 में शुरू हुई। भारत प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान से विश्व कप में पहली बार भिड़ा और 43 रन से विजेता बना।

Kickstarting the much-awaited #INDvPAK clash with a special performance! 🎵



Brace yourselves for a mesmerising musical special ft. Arijit Singh at the largest cricket ground in the world- The Narendra Modi Stadium! 🏟️



Join the pre-match show on 14th October starting at 12:30… pic.twitter.com/K6MYer947D — BCCI (@BCCI) October 12, 2023

कपिल देव, जवागल श्रीनाथ और मनोज प्रभाकर ने दो-दो विकेट चटकाए

बेहद प्रतिभाशाली 19 वर्षीय सचिन तेंदुलकर ने 62 गेंदों में 54 रन बनाए। यह उनकी उन पारियों की शुरुआत थी जिसने भविष्य में भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। भारत ने सात विकेट पर 216 रन बनाए और फिर विपक्षी टीम को 48.1 ओवर में 173 रन पर ढेर कर दिया जिसमें कपिल देव, जवागल श्रीनाथ और मनोज प्रभाकर ने दो-दो विकेट चटकाए।

इस दौरान हालांकि मैच का वह लम्हा किवदंती बन गया जब जावेद मियांदाद भारतीय विकेटकीपर किरण मोरे की नकल करते हुए कूदते हुए नजर आए। चार साल बाद पाकिस्तान ने चोटिल वसीम अकरम की अनुपस्थिति में बेंगलुरू में क्वार्टर फाइनल में बैकफुट पर शुरुआत की।

नौ विकेट पर 248 रन पर ही बना सका

नवजोत सिंह सिद्धू की 93 रन की पारी के बाद वकार यूनिस के खिलाफ अजय जडेजा के आक्रामक तेवरों से भारत ने आठ विकेट पर 287 रन बनाए। तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने पाकिस्तान की पारी के दौरान एक ऐसा क्षण बनाया जो अब विश्व कप हॉल ऑफ फेम में प्रमुख स्थान रखता है।

आमिर सोहेल ने कवर पर एक चौका लगाया और पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज ने प्रसाद को इशारा किया कि वह इसी तरह और शॉट मारेंगे। लेकिन प्रसाद ने अगली ही गेंद पर सोहेल का विकेट उखाड़ दिया और फिर पाकिस्तान कभी लक्ष्य के करीब पहुंचने की स्थिति में नहीं दिखा और अंतत: नौ विकेट पर 248 रन पर ही बना सका।

काफी बाद में प्रसाद से सवाल पूछा गया कि बेंगलुरु की उस शाम को उन्होंने सोहेल से क्या कहा था। उन्होंने चुटीला जवाब देने से पहले हंसी में कहा: ‘‘आप इसे छाप नहीं सकते।’’ विश्व कप 1999 में मैनचेस्टर में जब दोनों देशों का आमना-सामना हुआ तो एक अलग तरह की भावना थी। यह मुकाबला करगिल युद्ध की छाया में हो रहा था।

भारत ने छह विकेट पर 227 रन का छोटा स्कोर खड़ा किया

भारतीय और पाकिस्तानी प्रशंसक जीत के अलावा किसी और चीज से संतुष्ट नहीं होने वाले थे। दोनों देश के खिलाड़ी उग्र राष्ट्रवादी भावना में नहीं बहे और क्रिकेट का एक अप्रत्याशित मुकाबला खेला। राहुल द्रविड़ और मोहम्मद अजहरुद्दीन के अर्धशतकों के बाद भारत ने छह विकेट पर 227 रन का छोटा स्कोर खड़ा किया।

प्रसाद एक बार फिर भारत के लिए स्टार बनकर उभरे। कर्नाटक के इस खिलाड़ी ने 27 रन देकर पांच विकेट झटके और पाकिस्तान की पारी 45.3 ओवर में 180 रन पर सिमट गई। विश्व कप 2003 आते-आते तेंदुलकर की प्रतिभा पूरी तरह निखर गई थी। मुंबई के इस बल्लेबाज ने सेंचुरियन में अकरम, शोएब अख्तर और यूनिस की पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी तिकड़ी के खिलाफ शानदार शॉट खेले।

सईद अनवर ने पाकिस्तान के सात विकेट पर 273 रन में 101 रन की शानदार पारी खेली

अख्तर के खिलाफ उनका अपर कट अब भी लोगों के जहन में ताजा है जो थर्ड मैन के ऊपर से छह रन के लिए गया था। तेंदुलकर 32 रन पर आउट हो गए होते लेकिन अब्दुल रज्जाक ने उनका कैच टपका दिया। अकरम ने इसके बाद रज्जाक से वह प्रसिद्ध सवाल पूछा, ‘‘तुझे पता है किसका कैच छोड़ा है।’’ सईद अनवर ने पाकिस्तान के सात विकेट पर 273 रन में 101 रन की शानदार पारी खेली थी।

Vinod Kumar or Vinodji as he's fondly called at DDCA, was given a signed jersey by #TeamIndia for his service as dressing room attendant for 40 years 🫡



The little things that matter 🤗 #CWC23



WATCH the video 🎥🔽https://t.co/9pxrvRqTI5 — BCCI (@BCCI) October 12, 2023

लेकिन तेंदुलकर की 75 गेंद में 98 रन की पारी ने उस पर हावी रही। भारत की छह विकेट की जीत में युवराज सिंह ने भी नाबाद 50 रन बनाये। दोनों टीम 2007 विश्व में आमने-सामने नहीं आ पाईं और लीग चरण से ही बाहर हो गईं। भारत 2011 में विश्व कप की सह मेजबानी कर रहा था। मोहाली में पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला था।

युवराज सिंह का विशेष उल्लेख जरूरी

तेंदुलकर अपने शीर्ष को पार कर चुके थे लेकिन उन्होंने एक बार फिर जानदार पारी खेलकर भारत की जीत की नींव रखी। हालांकि उनकी 85 रन की पारी में वह चिरपरिचित अंदाज नहीं दिखा जिसके लिए वह जाने जाते हैं और इस दौरान उन्हें चार जीवनदान भी मिले। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज वहाब रियाज के 46 रन पर पांच विकेट के बावजूद भारत ने नौ विकेट पर 260 रन बनाए और फिर पांच भारतीय गेंदबाजों ने दो-दो विकेट लेकर पाकिस्तान को 231 रन पर समेट दिया। यूनिस खान और असद शफीक को शानदार गेंदों पर आउट करने के लिए युवराज सिंह का विशेष उल्लेख जरूरी है।

इस दशक की शुरुआत तक क्रिकेट के मैदान पर भारत का दबदबा विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों और तेज गेंदबाजों के उदय के साथ नई ऊंचाइयों को छू गया। विश्व कप 2015 में पाकिस्तान को ‘नए’ भारत का स्वाद चखना पड़ा। कोहली की 107 रन की शानदार पारी और शिखर धवन तथा सुरेश रैना के अर्द्धशतक से टीम इंडिया ने सात विकेट पर 300 रन बनाए।

कोहली (77) और लोकेश राहुल (57) ने भी अर्धशतक जड़े

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने चार विकेट लिए जिससे पाकिस्तान 224 रन पर ढेर हो गया। पाकिस्तान को 2019 में रोहित के तूफानी तेवरों का सामना करना पड़ा जिन्होंने 113 गेंद में 140 रन की पारी खेली। कोहली (77) और लोकेश राहुल (57) ने भी अर्धशतक जड़े।

रोहित ने तेज गेंदबाज हसन अली को विशेष रूप से निशाने पर रखा जिनकी वाघा सीमा पर जांघ पर हाथ मारकर जश्न मनाने के लिए तीखी आलोचना हुई थी। भारतीय प्रशंसकों ने भी हसन के खिलाफ रोहित के करारे शॉट का खूब लुत्फ उठाया।

शनिवार को अहमदाबाद में भारत-पाक प्रतिद्वंद्विता के अध्याय में एक नया पन्ना जुड़ेगा। अब देखना यह है कि भारत अपने विजय रथ को आगे बढ़ाते हुए स्कोर 8-0 करता है या फिर पाकिस्तान इस सिलसिले पर विराम लगाने में सफल रहता है।

टीमें इस प्रकार हैं:

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन इशान किशन ,सूर्यकुमार यादव।

पाकिस्तान: बाबर आजम (कप्तान), शादाब खान, फखर जमां, इमाम-उल-हक, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, हारिस राउफ, हसन अली, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद वसीम।