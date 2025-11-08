WATCH: क्या रोहित शर्मा ने घटाया 5 किलो वज़न? भारतीय स्टार का नया वीडियो इंटरनेट पर वायरल

नई दिल्ली: स्टार इंडियन बैट्समैन रोहित शर्मा ने 30 नवंबर से शुरू होने वाली साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है। उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसी फॉर्मेट में तीन मैचों की सीरीज़ खेली थी और 202 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बने थे। इस राइट-हैंडेड बैट्समैन ने एक सेंचुरी और एक फिफ्टी लगाई और सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में टॉप पर रहे। यह ध्यान देने वाली बात है कि रोहित पहले ही टेस्ट और T20I करियर से रिटायर हो चुके हैं, और अब सिर्फ़ एक ही फॉर्मेट में इंटरनेशनल लेवल पर एक्टिव हैं।
जब खिलाड़ी ने मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स ग्राउंड पर नेट पर अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू की, तो सबका ध्यान उनके लुक पर गया। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से पहले ही काफी वज़न कम करके खुद को बदल लिया था, और इंटरनेट पर लोगों का मानना है कि उन्होंने प्रोटियाज़ के खिलाफ वनडे से पहले कुछ और किलो वज़न कम किया है। रोहित के नए लुक की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। एक फैन ने लिखा, "लगता है रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद 5 किलो और वज़न कम कर लिया है।"
यह ध्यान देने वाली बात है कि रोहित अब भारत के ओडीआई कप्तान नहीं हैं और अब इस फॉर्मेट में टीम की कप्तानी शुभमन गिल कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से पहले एक बड़ा फैसला लेते हुए गिल को भारत का नया ओडीआई कप्तान घोषित किया। BCCI के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने बताया कि पिछली स्ट्रैटेजी से हटना क्यों ज़रूरी था।
अगरकर ने कहा, "प्लानिंग के हिसाब से देखें तो तीन फॉर्मेट के लिए तीन अलग-अलग कप्तान रखना लगभग नामुमकिन है। ज़ाहिर है, किसी न किसी स्टेज पर आपको यह देखना होगा कि अगला वर्ल्ड कप कब है।"
उन्होंने आगे कहा, "यह एक ऐसा फॉर्मेट भी है जो अब सबसे कम खेला जाता है। इसलिए आपको अगले खिलाड़ी को, या अगर कोई और खिलाड़ी होने वाला है, तो उसे तैयारी करने या प्लान बनाने के लिए ज़्यादा मैच नहीं मिलते। और हम अभी भी दो साल दूर हैं। यह लंबा समय लग सकता है, लेकिन हमें ठीक से नहीं पता कि हम कितने वनडे मैच खेलेंगे।" अगला क्रिकेट वर्ल्ड कप अब से लगभग दो साल बाद होगा।