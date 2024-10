WATCH: क्रिस वोक्स ने पकड़ा हैरान कने वाला कैच, लेकिन थर्ड अंपायर ने सारी मेहनत में फेरा पानी

Highlights इंग्लैंड और यहां तक ​​कि सलमान को भी लगा कि कैच वैध तरीके से लिया गया था लेकिन थर्ड अंपायर ने कैच को नकारते हुए आगा सलमान को नॉट आउट करार दिया इंग्लैंड क्रिकेट टीम इस फैसले पर यकीन नहीं कर पा रही थी

Chris Woakes catch controversy:क्रिस वोक्स को इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन कैच में से एक कैच लेने से मना कर दिया गया, जब थर्ड अंपायर क्रिस गैफनी ने विवादास्पद रूप से फैसला सुनाया। दरअसल, 117वें ओवर की तीसरी गेंद पर आगा सलमान ने जैक लीच की गेंद पर आगे बढ़कर करारा शॉट मारा जो मिड ऑफ बाउंड्री की ओर गई, जहां क्रिस वोक्स खड़े थे। वोक्स ने अपनी दूसरी कोशिश में कैच लपक लिया, लेकिन अंपायर ने कैच को नकारते हुए आगा सलमान को नॉट आउट करार दे दिया।

इंग्लैंड और यहां तक ​​कि सलमान को भी लगा कि कैच वैध तरीके से लिया गया था और शुरुआती रिप्ले से पता चला कि वे सही थे। लेकिन, आगे धीमी गति से आकलन करने पर, गफ्फनी ने निष्कर्ष निकाला कि वोक्स का पिछला पैर गेंद को अपनी मुट्ठी में रखते हुए सीमा के बाहर जमीन को छू रहा था।

इंग्लैंड क्रिकेट टीम इस फैसले पर यकीन नहीं कर पा रही थी। जब सलमान ने लीच की अगली गेंद पर भी यही किया, तो यह और भी मुश्किल हो गया। सीमित ओवरों के क्रिकेट में ऐसे कैच आम हैं, जब बाउंड्री पर कई फील्डर तैनात होते हैं और अक्सर रस्सी से आगे गोता लगाते हुए एक-दूसरे को गेंद फेंकते हैं। टेस्ट क्रिकेट में, यह कम आम बात है। नाइटवॉचमैन नसीम शाह और मोहम्मद रिजवान के आउट होने के बाद, सलमान ने दूसरे दिन पाकिस्तान की मदद की।

